Klaipėdoje – benamių irštvos

Jau kurį laiką miesto Skulptūrų parke, buvusiose kapinėse, palei centrinį taką, kuris eina nuo S. Daukanto g. iki Liepų g., į pietų pusę nuo atkurtos Gerlachų šeimos kapavietės, stovi du suolai. Po vienu jų kažkas nuardė trinkelių dangą ir išmėtė trinkeles aplink pievelėje.
Esu įsitikinęs, kad tai nėra netyčinis nutikimas, manau, tai – sąmoningai atliktas piktybinis, kenkėjiškas veiksmas.
Per pastaruosius keletą metų mieste gerokai sumažėjo benamių įsirengiamų buveinių. Bet jų vis dar yra.
Piliavietėje, po buvusios pilies pamatus dengiančia pastoge, jau ilgą laiką „bazuojasi“ labai įkyrus, įžūlus benamis, kurio negali įveikti net piliavietės prižiūrėtojas.
To „vėjų direktoriaus“ lizdą su suneštomis patalynėmis ir panašiais daiktais matė ir policijos patrulis, bet viskas kaip buvo, taip ir liko.
Išgabenus jo guolio skarmalus netrukus šis asmuo vėl įsirengia čia migį.
Neseniai pastebėjau dar vieną tokią benamio gulyklą ties mūrine siena palei geležinkelį. Tai yra vieta tarp pėsčiųjų tilto per geležinkelį ir skverelio tarp geležinkelio bėgių ir Priestočio gatvės.
Piliavietėje netvarką paliko ir jauni vyrai, išmontavę ilgai ten buvusias specialias konstrukcijas, skirtas įvairioms šventėms. Jie viską sutvarkė, bet į buvusias vietas nepastatė masyvių ir labai sunkių šiukšliadėžių, paliko kažkokią konstrukciją – rėmą iš sukaltų lentų.
Mano supratimu, po švenčių jų organizatoriai ir jų talkininkai turėtų visa tai sutvarkyti.
