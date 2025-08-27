 Greičiau išvežkite statybines atliekas

2025-08-27 12:22
Aleksandras Januševičius

Jau ilgą laiką visa Klaipėda stebi, kas daroma Atgimimo aikštėje, kurioje anksčiau stovėjo visų proletarų ir valstiečių draugas Leninas.

Atgimimo aikštė
Atgimimo aikštė / D. Janauskaitės nuotr.

Seniai atidengtų kažkokių pamatų, plytų ir dviejų kanalizacijos šulinių vaizdelis, švelniai tariant, apie jokią istoriją nebyloja. Tai tiesiog yra atgyvenos ir atliekos. Kiek galima dar visus tuos gremėzdus laikyti atvertus? Juk žiema artėja.

Gal kaip prieš 35 metus iškraustėme Leniną, taip dabar pašalinkime iš šios vietos tas visas šiukšles, statybinį laužą. Jis kažkodėl vis laikomas kažkokių veikėjų pasigėrėjimui, o gal ir tuščių pseudomokslinių ambicijų patenkinimui.

Kaip Klaipėdos pilietis, mokantis mokesčius miestui, reikalauju kuo greičiau pašalinti visą tą seną statybinį šlamštą iš tos aikštės teritorijos, kad kuo greičiau baigtųsi tas degradavimas, kuris vadinasi nebūtos istorijos paieškos.

Kuo greičiau turi būti viskas pašalinta, kad būtų galima pradėti tikrus kasimo darbus ir pagaliau pradėti statyti požeminę aikštelę.

Jau 30 metų ši vieta daro Klaipėdai didžiulę gėdą ir vieną kartą visa tai turi baigtis. Greičiau reikia išgabenti tas statybines šiukšles ir užsiimti tiesioginiais statybos darbais, nebelaukiant nieko.

Kitaip miestui ir toliau ši teritorija darys didžiulę gėdą ir dėl šiukšlyno, ir dėl neadekvačių ginčų.

Šiame straipsnyje:
Atgimimo aikštė
statybinės atliekos
Leninas
Klaipėda
gėda
statybinės šiukšlės

