Dėl kačių – bereikšmiai karai

Vargšė močiutė gavo įspėjimą. O jeigu situacija pasikartos – gaus ir baudą, ir kuo toliau, tuo didesnę.

Suprasčiau, jeigu Klaipėdoje būtų gyvūnų prieglaudų perteklius, jos būtų tuščios. Dabar prieglaudos – perpildytos. Visi rėkte rėkia, kad nėra vietų.

Valstybė turėtų dar ir primokėti močiutei tam tikrą sumą, kad pamaitino vargšą gyvūnėlį iš paskutinės savo pensijos, nieko negailėdama.

Apskritai man nėra suprantama diskriminacija katinukų atžvilgiu. Jie – švaruoliai, užkasa savo išmatas, rausiasi per žolę, įkasa. Be to, peles, žiurkes išgaudo.

Jeigu pamaitinai katinėlį, reiškia, kad esi tarptautinio šnipo lygio?

Neįsivaizduoju įstatymų bukumo. Paukščius gali maitinti, šunys vaikšto be apynasrių, niekas nestebi. O kažkokiai kvaištelėjusiai kaimynei, kuri iš prigimties nemėgsta kačių, parūpo fotografuoti geradarę močiutę.

Policija irgi turi laiko, atvyksta žaibišku greičiu. Gal čia jų mėgstamiausias užsiėmimas?