Siūloma keisti valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų PSD įmokos skaičiavimo tvarką

Projektu siūloma nesieti valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų PSD įmokos skaičiavimo su minimalia mėnesine alga (MMA).
Jei Seimas pritartų, nuo 2027 m. ši įmoka būtų susieta su dirbančiojo įmoka ir siektų 50 proc. jo PSD įmokos.
Nuo 2028 m. siūloma šią įmoką kiekvienais metais didinti 5 proc. punktais, kol ji pasieks 75 proc. užpraeitų metų vieno dirbančiojo vidutinės metinės PSD įmokos dydį.
„Sodros“ duomenimis, nuo šių metų pradžios dirbančiojo mėnesio PSD įmokos dydis siekia 72,45 eurų.
Tikimasi, kad pasiūlytas reguliavimas leis palaipsniui sumažinti skirtumą tarp dirbančiųjų ir valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmokų dydžių.
„Mūsų nuomone, bazinis rodiklis, kurio pagrindu tikslinga skaičiuoti PSD įmokos dydį, turi būti betarpiškai susietas ir atspindėti šalies ekonomikos augimą, jos pokyčius ir svyravimus. Tokiu baziniu rodikliu galima laikyti vidutinį šalies darbo užmokestį. Tokia praktika Lietuvoje galiojo visą dešimtmetį nuo 2007 m. iki 2017 m.“ – pastebi projekto autoriai.
Dabartinė tvarka, jų nuomone, yra neteisinga, nes našta dirbantiesiems yra „per didelė, neadekvati ir neteisinga“.
Anot „aušriečių“, įstatymo nuostatos, reglamentuojančios PSD įmokų apskaičiavimą už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus, keitėsi daugelį kartų. Tačiau, pastebi Seimo nariai, įmokos dydis, palyginus su dirbančiųjų PSD įmoka, nuo pat sveikatos draudimo sistemos įvedimo Lietuvoje buvo keleriopai mažesnis.
Iniciatyvos autorių duomenimis, pernai vieno dirbančiojo PSD vidutinė metinė įmoka siekė maždaug 1858 eurus, o valstybės biudžeto įmoka už vieną biudžeto lėšomis draudžiamą asmenį sudarė 611,4 euro – tai reiškia, kad buvo 3 kartus mažesnė.
Parlamentarai akcentuoja ir tai, kad valstybė savo biudžeto lėšomis draudžia tuos asmenis, kurių sveikatos priežiūra kainuoja daugiausia – tai vaikai, pensininkai, neįgalieji ir kt.
„Jeigu valstybės už vieną draudžiamą asmenį mokama metinė įmoka sudaro 611 eurų, tai reiškia, kad vienam mėnesiui skiriama 50 eurų. Neretai tiek kainuoja viena vaistų pakuotė, kurią turi apmokėti pats žmogus“, – sako „aušriečiai“.
Įstatymo pataisas įregistravo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė, Seimo vicepirmininkas Raimondas Šukys, „aušriečių” frakcijos seniūnas Remigijus Žemaitaitis bei kiti frakcijos kolegos.
Valstybė biudžeto lėšomis šiuo metu draudžia 23 socialiai jautriausias gyventojų grupes. Pensininkai sudaro 45 proc. visų valstybės biudžeto lėšomis draudžiamų asmenų, bedarbiai – 10 proc., vaikai, moksleiviai ir studentai – 4 proc. Taip pat valstybės biudžeto lėšomis draudžiamos nėščiosios, motinos/tėvai kol jų vaikams sukaks 8 metai. Taip pat draudžiami du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės auginantys tėvai, negalią turintys asmenys, politiniai kaliniai ir tremtiniai, gynusieji Lietuvos Nepriklausomybę ir nukentėjusieji, tam tikromis ligomis sergantys gyventojai.
Preliminariais įstatymo pataisas parengusių parlamentarų paskaičiavimais, 2027 metams jų įgyvendinimui papildomai prireiktų apie 367 mln. eurų.
Naujausi komentarai