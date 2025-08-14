Zarasuose bus pristatyta prieš tai padegta Mykolo Saukos skulptūra

Kaip BNS sakė Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, incidentas nesutrukdė planuotam nuogos vyresnės moters statulos pristatymui, jame dalyvaus ir pats kūrinio autorius.
Pasak jos, skulptūros padegėjas išreiškė norą atsiprašyti už savo veiksmus.
„Padegėjas (antradienį – BNS) išreiškė norą atsiprašyti visuomenės, autoriaus ir Zarasų krašto muziejaus, – BNS sakė N. Guobienė. – Tekstą aš mačiau jau. Tikrai toks mandagus, kultūringas.“
Skulptūros pristatymo renginys vyks penktadienį.
Miesto šventėje dalyvių taip pat lauks tradicinė Sutartinių šventė Stelmužėje, teatralizuoti pasirodymai, koncertai, tautodailės mugės, parodos, edukacijos visai šeimai, aktyvios pramogos ir fejerverkų šou.
Renginį organizuoja Zarasų rajono savivaldybė ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
Kaip rašė BNS, Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“ buvo padegta ketvirtadienį, apie 23 valandą.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą D. Bukonto gatvėje, degė naujos skulptūros įpakavimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žiniomis, sudegus įpakavimui, skulptūra nenukentėjo.
Padegimo įtariamas 42-ejų Zarasų gyventojas buvo sulaikytas praėjus kelioms valandoms nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, asmuo anksčiau neteistas.
