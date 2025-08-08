 Nesulaukusi oficialaus atidengimo pleškėjo Zarasuose sukritikuota skulptūra

Nesulaukusi oficialaus atidengimo pleškėjo Zarasuose sukritikuota skulptūra

2025-08-08 10:54
BNS inf.

Zarasuose, D. Bukonto gatvėje, vėlų ketvirtadienio vakarą buvo padegta skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“.

Nesulaukusi oficialaus atidengimo pleškėjo Zarasuose sukritikuota skulptūra
Nesulaukusi oficialaus atidengimo pleškėjo Zarasuose sukritikuota skulptūra / Utenos apskrities VPK nuotr.

Kaip penktadienį skelbė Utenos apskrities pareigūnai, skulptūra padegta apie apie 23 val.

Turinčių informacijos apie šį įvykį pareigūnai prašo susisiekti su Zarasų rajono policijos komisariatu arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Zarasuose, buvusiame KGB kiemelyje, ši skulptūra oficialiai turėjo būti atidengta rugpjūčio viduryje.

Vis dėlto, kaip šią savaitę skelbė LRT, dalis miestiečių tokiu sprendimu piktinasi ir mano, kad nuogos vyresnės moters statula miesto centrui visiškai netinka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas BNS informavo, kad apie 23 val. buvo gautas pranešimas, jog D. Bukonto gatvėje deginamas laužas. Atvykę ugniagesiai pamatė, kad dega naujos skulptūros įpakavimas.

Ugnis buvo užgesinta nuo pranešimo praėjus dešimt minučių. Pasak ugniagesių, įpakavimas sudegė, skulptūra nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:
liudytoja
skulptūra
Zarasai
gaisras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Baisumėlis
Kam siutinat vietinius gyventojus su tokia baisuokliška skulptūra ?Tegul tas,kas sumanė šią skulpūrą pastatyti viešoje erdvėje,pasistato savo kieme po langais ir galės grožėtis dieną naktį.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų