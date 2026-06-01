Zarasų rajone – neregėtas svečias: meška vaikštinėjo tarp žmonių

Moteris susitikimo įrodymo neturi, o jei ir būtų turėjusi mobilųjį telefoną, sako, vaizdo nebūtų nufilmavusi.
„Iš pradžių pagalvojau – šuo. Didelis šuo. Galvoju, ir tokių būna. Paskui žiūriu – snukis tai ne šuniškas“, – pasakojo Turmanto gyventoja Jelena Makarova.
Meška prie moters namų atėjo per bėgius nuo geležinkelio stoties. Būtent pro čia keli vyrai važiavo iš parduotuvės į darbą ir pamatė tą pačią mešką. Pradėjo ją vytis automobiliu.
„Ji buvo dingusi, galvojome, apsisuksime ir važiuosime į darbą. Bet pavažiavome, ji iš po šlaito išlindo“, – pasakojo Turmanto gyventojas Einaras Mičiulis.
Niekas iš vyrų automobilyje esą taip pat nesugebėjo išsitraukti telefonų, o vairuotojas baiminosi, kad meška neužgultų automobilio.
„Mes visi buvome automobilyje, tai komentarai buvo pyp, pyp, nes meška“, – juokėsi vyras.
Mešką pavyko nufilmuoti pardavėjai. Ji nebijojo, nes artyn nėjo, o jei kas – buvo pasiruošusi nerti į parduotuvę.
„Toks laikas buvo, kad turėjo važiuoti traukinys Turmantas–Vilnius, žmonės ėjo į stotį, o mes visus perspėjome, kad būtų atsargūs, nes yra meška“, – pasakojo Turmanto gyventoja Aliona Ignatjeva.
„Na, pasienis, nes Turmantas – pasienis. Baltarusija netoli ir Latvija netoli, tai greičiausiai iš kažkur atklydo“, – svarstė Turmanto bendruomenės pirmininkas Giedrius Dainys.
Pirmą kartą meška Lietuvoje pastebėta 2019 metais. Dažniausiai meškos aptinkamos pagal pėdsakus arba vaizdo kamerų medžiagą medžiotojų šėryklose. Pastaraisiais metais jos pastebimos ir kaimuose, ir miestuose.
„Medžiotojai, kurių Lietuvoje yra apie 30 tūkstančių, yra pagrindiniai šių žvėrių, būtent rudųjų meškų, stebėtojai“, – aiškino Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos vadovas Rimantas Misevičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tie patys medžiotojai sukūrė interaktyvų meškų žemėlapį, kuriame matyti meškų maršrutai ir naujos jų pasirodymo vietos.
„Paskutiniais duomenimis, praėjusią savaitę meškos užfiksuotos Kėdainiuose, vakar – Ukmergėje, o šiandien – Jonavoje“, – teigė R. Misevičius.
Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama maždaug 20 apsigyvenusių meškų. Kitos yra migruojančios ir praeinančios iš Baltarusijos bei Latvijos.
„Kaimo žmonės, vietiniai, vis tiek domisi – o gal ir vėl pasirodys? Grįžtu iš darbo šituo keliu. Baisu. Žiūriu, į kokį medį reikės lipti, bet ji irgi moka“, – juokėsi E. Mičiulis.
Rekomendacija sutikus mešką – nerėkti, nebėgti, nelipti į medžius, o ramiai atsitraukti. Dujų balionėlio, anot medžiotojų, kaip kitose užsienio šalyse, į mišką Lietuvoje nešiotis nereikia.
(be temos)
(be temos)