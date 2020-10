VSAT: per Lietuvos ir Baltarusijos sieną vykstančių automobilių sumažėjo kelis kartus

„Srautai sumažėję, palyginti su tuo, kas buvo iki ketvirtadienio“, – šeštadienį sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Jo duomenimis, per pastarąją parą Medininkų kontrolės punkte Lietuvos ir Baltarusijos sieną į abi puses kirto apie 100 lengvųjų automobilių. Iki ketvirtadienį įvesto ribojimo jų būdavo apie 300.

„Iš to šimto maždaug 70 yra atvažiuojančiųjų iš Baltarusijos“, – pažymėjo G. Mišutis.

Per Šalčininkų punktą anksčiau vykdavo apie 50–80 lengvųjų mašinų per parą, dabar jų yra apie 20.

„Važiuoja daugiau baltarusiai, kurie turi leidimus gyventi Lietuvoje arba turi darbo vizas. Didžiausia kategorija – vežėjai Baltarusijos piliečiai“, – BNS sakė G. Mišutis.

Pasak jo, per pastarąją parą devyni asmenys grąžinti, tai yra neįleisti į Baltarusiją. Tarp jų buvo Lietuvos, Ukrainos piliečių.

„Maršrutiniai autobusai važiuoja, bet jais vyksta vien Baltarusijos piliečiai. Per Medininkus per parą pravažiavo du reisai „Vilnius-Minskas“, per Raigardo punktą – vienas maršrutinis autobusas „Druskininkai-Gardinas“, – tvirtino VSAT atstovas.

Krovininiai automobiliai per sieną vyksta be kliūčių.

Baltarusija ketvirtadienio popietę uždarė sieną su Lietuva keleiviniam transportui, motyvuodama saugumo reikalavimais dėl koronaviruso.

Į šalį iš pradžių nebuvo įleidžiami nei baltarusiai, nei užsieniečiai, tačiau vėliau baltarusiams leista grįžti, taip pat įleidžiami užsieniečiai, kurie turi darbo vizas, darbo sutartis ar leidimus gyventi Baltarusijoje.

Baltarusijoje daugiau kaip du mėnesius vyksta protesto akcijos prieš rinkimus suklastojusį autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką. A. Lukašenka rugsėjų buvo pranešęs, kad uždaroma siena su Lietuva, tačiau tuomet jokių veiksmų nesiimta.