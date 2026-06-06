Virginijus Sinkevičius: demokratai į koaliciją nesiveržia, bet esame pasiryžę prisiimti atsakomybę

Taip jis kalbėjo šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus iš valdančiosios koalicijos šalinti „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
„Mes tikrai nesiveržiame, bet esame visuomet pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę“, – BNS šeštadienį sakė V. Sinkevičius.
„Mes turime labai konkrečiai nuspręsti, kas tai yra. Ar tai yra tik matematinis veiksmas, pakeičiant vieną partiją kita, ar vis dėlto mes norime absoliučiai kitokio požiūrio, nei buvo iki šiol. Be abejo, tai reikš ir didesnę atsakomybę, bet kartu ir daugiau konkretikos už priimamus sprendimus“, – teigė jis.
Pasak V. Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dvejus šios Seimo kadencijos metus.
„Galų gale, artėja pirmininkavimas (ES Tarybai – BNS), man taip pat yra labai svarbu aptarti mūsų prioritetus netgi pirmininkavimo metu, nes aš manau, kad tai yra istorinė galimybė, kuri kartą per 14 metų įvyksta, ir Lietuva privalo maksimaliai ją išnaudoti, kad ir Lietuvos žmonės pamatytų to naudą“, – dėstė demokratų vedlys.
„Manau, kad viskas pirmiausia priklausys nuo turinio. Jeigu mes dėl jo gebėsime rasti sutarimą, rasti, galų gale, ambiciją, nes aš manau, kad jos dabar reikia, (...) man atrodo, tuomet mes galime ieškoti galimybių dirbti kartu. Jeigu vis dėlto tai yra tik matematinis veiksmas, aš sunkiai įsivaizduoju, kad tai duos apčiuopiamos naudos valstybei“, – teigė jis.
Savo bendrapavardžio LSDP lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimą siūlyti socialdemokratams šalinti iš koalicijos „Nemuno aušra“ demokratų vedlys pavadino „stipriu žingsniu“.
„Manau, kad tas žingsnis, jis turi būti, kaip sakant, užpildytas kvalifikuotais žmonėmis“, – teigė V. Sinkevičius.
Jis nekomentavo, ar demokratai sutiktų dirbti Ingos Ruginienės vadovaujamame Ministrų kabinetę, ar prie koalicijos jungtųsi tik tada, jei Vyriausybės vairą perimtų M. Sinkevičius.
„Be jokios abejonės, tai yra labai svarbu (kas yra premjeras – BNS), bet aš norėčiau tą jau aptarti tiesiogiai su socialdemokratais. (...) Manau, kad bet kokiam Vyriausybės vadovui yra labai svarbu politinis mandatas. Ši Vyriausybė yra precedentas, kur Vyriausybės vadovai neturi to stipraus politinio mandato ir tai kelia jiems patiems didelių iššūkių“, – kalbėjo demokratų lyderis.
„Jeigu pasižiūrėtume anksčiau, tai ar Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis, ar Andrius Kubilius, ar Algirdas Butkevičius, jie buvo sąrašų vedliai, jie buvo žmonės, kurie, kurie vedė sąrašus, laimėjo rinkimus ir jie turėjo labai stiprų politinį mandatą. Tai aišku, kad tai yra labai svarbi dedamoji“, – pridūrė jis.
Prieš LSDP sprendimą žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad demokratai jau yra numatę ir konkrečius kandidatus į ministrų postus: Lukas Savickas galėtų tapti energetikos ministru, Tomas Tomilinas – aplinkos, Kęstutis Mažeika – žemės ūkio.
V. Sinkevičius nedetalizavo nei galimų kandidatų į ministrus, nei į kokius portfelius demokratai pretenduotų.
„Viskas priklausys nuo turinio ir aš noriu, kad tai būtų tinkamiausi žmonės tiems pokyčiams įgyvendinti. Aš norėčiau, kad vis dėlto atėję žmonės nešvaistytų laiko susigaudyti, kaip veikia ministerija, kokie yra dabar aktualiausi klausimai. Dabar jau tam laiko nebėra. Eksperimentai baigėsi. Nuo pirmos dienos, net jei tai reikš ir vasaros atostogų sąskaitą, reikės dirbti“, – kalbėjo politikas.
Anot V. Sinkevičiaus, dabar yra anksti kalbėti apie jo grįžimą iš Briuselio į Lietuvą užimti kokių nors pareigų Vyriausybėje.
„Nebuvo dar tokių diskusijų, tai yra labai ankstyva. Dar kol kas demokratai net nėra koalicijoje, tai mes jau gal neužbėkime taip toli įvykiams už akių“, – sakė jis.
V. Sinkevičiaus teigimu, socialdemokratų kvietimą pirmadienį pirmiausia planuojama aptarti su Demokratų sąjungos skyrių pirmininkais, antradienį šį klausimą svarstys partijos valdyba. Jei sprendimas bus pradėti konsultacijas, bus suformuota derybinė grupė, kuri, kaip svarstė V. Sinkevičius, su socialdemokratais galėtų susitikti trečiadienį.
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Dalis socialdemokratų neslėpė nepasitenkinimo, kad „aušriečių“ lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Demokratų sąjungai nuo balandžio laikinai vadovauja V. Sinkevičius, pakeitęs iš partijos pirmininkų pasitraukusį korupcija įtariamą Saulių Skvernelį. Jo nebėra ir demokratų frakcijoje Seime.
Nuolatinį vadovą demokratai turėtų išsirinkti iki rugpjūčio.
Šiuo metu valdančioji dauguma parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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