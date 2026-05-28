Viktorija Čmilytė-Nielsen: Jevgenijui Šuklinui labai rūpėjo jo bendruomenė, jis buvo labai šviesus

„Jevgenijus buvo labai šviesus, geras, labai rūpestingas, savo bendruomene labai besirūpinantis, be galo darbštus žmogus. Ir visas gyvenimas buvo jam prieš akis. Labai sunku rinkti žodžius išgirdus tokią baisią, skaudžią žinią“, – BNS ketvirtadienio vakarą sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Seimo liberalas, buvęs kanojininkas J. Šuklinas mirė eidamas 41 metus.
„Ir aš pati, ir visa liberalų bendruomenė, visi tie, kas su Jevgenijum dirbome Seime, jo kolegos Visagine – visi esame labai sukrėsti šios žinios“, – kalbėjo politikė.
Parlamentaras mirė staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė apie tai, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija.
Politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
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