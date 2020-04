A. Veryga atšovė kritikams: tyrimų apimtys dėl koronaviruso nemažės

„Pirmiausia noriu labai padėkoti tiems, kurių visuomenė nemato, nes retas pacientas yra buvęs gydymo įstaigų ar kitose laboratorijose, kuriose ir atliekami šiandien taip plačiai aptarinėjami tyrimai. Skaitant kai kurių politikų pasipiktinimus apie mažinamą mėginių ėmimo greitį, susidaro įspūdis, kad jie nelabai supranta, nei kas, nei kur tuos tyrimus daro. Nesuprantantiems galiu paaiškinti, kad tyrimus daro ne ministerijos „biurokratai“, o tų pačių gydymo įstaigų darbuotojai, kurie dirba be poilsio ir net ir taip dirbdami nebespėja visko ištirti. Juk jie irgi žmonės! Na, o politikuojančius politikus kviečiu įsigilinti į laboratorijų darbo specifiką ir tik tada „tarti žodį“, – rašo A. Veryga.

Anot jo, Lietuvoje ir toliau instaliuojama papildoma tyrimų įranga, prisijungia privačios ar mokslinės laboratorijos. Tačiau laboratorijos darbo organizavimas yra sudėtingas ir itin didelio tikslumo reikalaujantis procesas.

„Laboratorijų darbuotojams ir vadovams teko labai sudėtinga užduotis, per labai trumpą laiką maksimaliai pritaikyti laboratorijas koranaviruso (COVID-19) tyrimams, instaliuoti naują įrangą, parengti tyrimo protokolus naujai atvykusiems reagentams ir t.t. Laboratorijos dirba be pertraukų. Tik priminsiu, kad startavome nuo vienos laboratorijos, kuri per parą galėjo ištirti apie 210 tyrimų. Dabar tie skaičiai išaugo daugiau kaip 10 kartų ir per parą ištiriama beveik 3000 mėginių. Taigi tyrimų apimtys nemažėja ir nemažės. Tačiau negalime paimti daugiau mėginių, negu jų gali ištirti laboratorijos. Tad visiems kritikams svarbu suprasti, kad negalime surinkę mėginių perviršį, juos laikyti šaldytuve laukiančius savo eilės, kol bus ištirti, nes tas laukimas gali užtrukti ilgiau nei jie galioja. Būtent todėl ir turime sureguliuoti protingai mėginių ėmimų ir tyrimų srautus. Ir, žinoma, svarbu suprasti, kad laborantai per naktį neparuošiami darbui laboratorijose, t.y. bet kas atėjęs negali tirti, net ir labai norėdamas. Tad kviečiu visus susitelkti ir bendrystei, užuot naktimis žėrus kritiką ir kėlus paniką, į kurią taip pat turi reaguoti ministerijos žmonės, nuo pandemijos pradžios dirbantys be poilsioį“, – rašo ministras.

Primename, kad SAM laikinai apribojo mobiliųjų punktų darbo laiką, veiks tik po vieną punktą.

Nuo sekmadienio Lietuvos savivaldybių administracijos turi užtikrinti, jog mieste veiktų „ne daugiau nei vienas mobilus punktas“ ir ėminius dėl koronaviruso jis rinktų „ne ilgiau nei 6 valandas per dieną“, teigiama vėlai penktadienį vakare pasirašytame Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendime.

Toks sprendimas, remiantis ministro pasirašytu dokumentu, galiotų sekmadienį bei pirmadienį ir tik Vilniuje bei Kaune, nes būtent šiuose miestuose veikė po tris patikros punktus.

Apie trečiojo patikros punkto atidarymą Kauno savivaldybė pranešė penktadienį vidurdienį.

Ministro sprendimu pasidalinęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius teigia, kad dėl to sostinėje teks uždaryti du punktus.

„Dar vienas naktinis ministro sprendimas. Padėtis tiek smarkiai gerėja, kad mums liepė uždaryti du iš trijų mobilių punktų, o vieno laiką sutrumpinti iki 6 valandų, t. y. iki 36 mėginių per dieną. Pajėgumai nustatyti vienodi bet kokio dydžio savivaldybėje. Vilniuje buvome pasiruošę padvigubinti, o teks sumažinti daugiau nei 10 kartų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo meras.

Anot Vilniaus miesto savivaldybės, šiuo metu per parą trijuose sostinės punktuose paimama apie 450 mėginių.

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, tokie pakeitimai galios dvi dienas – nuo sekmadienio, iki antradienio, kuomet įsigalios antroji sprendimo dalis, leisianti didžiosioms savivaldybėms vėl grąžinti norimą kiekį mobiliųjų punktų, tačiau jų veikla turės būti suderinta su laboratorijų pajėgumais ištirti ėminius.

„Šias dvi dienas gyventojai, nerimaujantys dėl savijautos ir pajutę viršutinių kvėpavimo takų peršalimo simptomus, raginami kreiptis į savo šeimos gydytoją. Atkreipiame dėmesį, kad didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune – veiklą pradėjo karščiavimo klinikos“, – teigiama penktadienį prieš vidurnaktį išplatintame pranešime.

Penktadienį spaudos konferencijoje sveikatos apsaugos ministras A. Veryga sakė, kad siekiant sumažinti laboratorijose neištirtų koronaviruso mėginių skaičių savivaldybių mobilūs punktai jų laikinai ims mažiau, tačiau neminėjo, kad dalį punktų teks laikinai uždaryti.