Velykos karo fone: kaip atrodys šventinis lietuvių stalas?

Anot prekybininkų, velykiniu laikotarpiu nuperkama tris kartus daugiau kiaušinių nei įprastą savaitę. Krepšeliuose – ir daržovės, saldumynai, šakočiai, krienai, žuvis, mėsa.

„Velykos gan mėsiška šventė. Jau esame pastebėję, kad išauga liežuvių pardavimai, perka ir marinuotą mėsą, pvz., paukštienos šašlykų“, – tendencijas pastebi „Maximos“ atstovė Rima Aukštuolytė.

„Daug žmonių perka antį, todėl prieš Velykas jos pakankamai atsivežame“, – sako „Iki“ atstovė Vaida Budrienė.

„Jau kelias savaites matome intensyvesnį susidomėjimą ilgesnio galiojimo produktais, kurių reikia šventėms, pvz., majonezas, žirneliai“, – pastebi „Lidl“ atstovė Lina Skersytė.

Dvejas Velykas šventėme karantine, buvome namuose atskirai nuo toliau gyvenančių artimųjų. Keliuose budėjo policija, buvo įrengti kontrolės postai, kad žmonės be priežastis nekeliautų į kitas savivaldybes, kontroliavo tūkstančiai pareigūnų, šauliai, karo policija.

Dalis bažnyčių tikintiesiems neatvėrė durų, tad vienur Mišių buvo klausomasi automobiliuose, kitur žmonės klausė prie bažnyčios durų per garsiakalbį. Eiti vidun į bažnyčią buvo draudžiama Vilniuje ir dar keliose juodose savivaldybėse. Prieš dvejus metus žmonės raginti šventes sutikti be artimųjų, bendrauti per nuotolį. Viešas pamaldas bažnyčia uždraudė paskelbus griežtą nacionalinį karantiną.

Keliauti į kitą savivaldybę be rimtos priežasties buvo uždrausta. Šiemet Velykas švęsime jau be apribojimų, bet karo Ukrainoje fone.