Vandentiekį pirmiausia įves negyvenamuose namuose?

Šiame projekte stebina, kad pirmenybė teikiama vasarnamiams ar apleistų teritorijų namams.

Kaišiadorių rajono Palomenės kaimo gyventojų teigimu, pernai buvo surengtas susirinkimas ir apklausa dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemos įrengimo. Deja, ne visi vietiniai buvo tinkamai informuoti apie tokią galimybę.

Pasak vietinių, civilizuotų patogumų žmonės laukia dešimtmečius. Pernai sužibo viltis, kad pagaliau nebereikės vaikščioti į lauko tualetus ar semti kibirais vandenį iš šulinių kiemuose: dalis gyventojų sužinojo apie Kaišiadorių rajono savivaldybės planus tiesti vamzdynus ir pagaliau gyventojus prijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos. Tačiau apie tokį projektą detaliau galėjo išgirsti tik tie, kurie šiek tiek aktyviau domisi tuo, kas vyksta. Vyresnio amžiaus Palomenės gyventojai buvo palikti be jokio informacijos šaltinio apie galimybę pagaliau civilizuotai gyventi.

„Pernai „Kaišiadorių vandenys“ vykdė Palomenės kaimo gyventojų apklausą dėl prisijungimo prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Labai gaila, bet apklausa buvo vykdoma atmestinai ir dauguma kaimo gyventojų apie ją nieko nežinojo. Tik aktyvių gyventojų dėka nemaža dalis gyventojų sužinojo apie apklausą ir paskutinėmis dienomis sudarė preliminarias sutartis. Tarp jų ir Lomenos g. 32, 34, 36 gyvenamųjų valdų savininkai. Gaila, bet tokios galimybės dėl ligos neturėjo Lomenos g. 30 gyvenamosios valdos savininkė“, – dėstė skundo autoriai.

Vietos gyventojai teigė, kad prieš pradedant projektavimo darbus buvo sukviestas gyventojų susirinkimas ir pristatytas tolesnis darbų planas. Susirinkimo metu daugelis gyventojų norėjo pasirašyti preliminarias sutartis, kad tikrai gautų galimybę prisijungti prie vandentiekio. Tačiau tuo metu jiems buvo paaiškinta, kad užteks pasirašyti ant kiekvienos valdos plano ir nurodyti pageidaujamą atšakos vietą.

Vėliau buvo surengtas dar vienas susirinkimas, tačiau apie jį vėl nesužinojo dalis Palomenės gyventojų.

„Ne visi gyventojai nuolatos seka internete „Kaišiadorių vandenų“ skelbiamą informaciją ar vaikšto iki seniūnijos. Dalis gyventojų juk senyvo amžiaus, serga, todėl informacija vėl nebuvo visiems prieinama“, – tikino nusivylę Kaišiadorių rajono gyventojai.

Nepatogu: Palomenės kaimo gyventojams tenka vandenį nuolat pirkti parduotuvėse arba iš ūkininkų ir įvairiais indais gabentis namo. / Asociatyvi Justinos Lasauskaitės nuotr.

Neužtenka pinigų

Pastarajame gyventojų susirinkime „Kaišiadorių vandenų“ atstovai pareiškė, kad vandentiekis ir kanalizacija bus įvesti tik į kai kuriuos namus. Kitaip tariant, dalis kaimo vėl turės laukti geresnių laikų, o iki tol teks naudotis šulinio vandeniu ir vietine kanalizacijos sistema.

„Susirinkimo metu „Kaišiadorių vandenų“ atsakingi darbuotojai kategoriškai pasakė, kad visiems Palomenės kaimo gyventojams vanduo ir nuotekos nebus vedamos, nes tam nepakanka pinigų. Dėl šios priežasties jie savo nuožiūra suskirstė gyventojus į tris dalis.

Paklausus, kas skirstė, aiškaus atsakymo nebuvo. Pasiteiravus, kiek trūksta pinigų, mums atsakė maždaug taip: „Gal apie 300 tūkst. eurų.“ Tuo viskas ir baigėsi. Gyventojus tiesiog suskirstė į dvi dalis: palaimintuosius ir nuskriaustuosius“, – nusivylimo neslėpė vietiniai ir pridūrė, kad toliau diskusijos vyko tik su tais savininkais, iki kurių sklypų ribos numatyta atvesti vandens ir nuotekų vamzdžius.

Be to, skundo autoriai patikino: dalis gyventojų įtarė, kad jiems reikėjo pasirašyti preliminarias sutartis, bet, kadangi jie pasirašė tik ant planų, tai buvo tarsi pretekstas „Kaišiadorių vandenims“ nurodyti, esą sutarčių neapsirašę žmonės nenori, kad iki jų sklypų būtų atvestas vanduo.

Nevienodai: pagal projektą, kuris bus įgyvendinamas ES, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ lėšomis, vandentiekis ir nuotekų sistemos bus įvestos tik kai kuriems to pageidaujantiems gyventojams. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Glumina namų pasirinkimas

Palomeniškiai nesupranta, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti namai, sulauksiantys šių laikų patogumų. Skundo autoriai panagrinėjo schemą ir jiems kilo rimtų klausimų dėl tokio skirstymo ir kaip iš viso galima tvirtinti tokį projektą.

„Kodėl prie apleisto, išdaužytais langais, negyvenamosios paskirties pastato Laukagalio g. 1 vedamos vandentiekio ir nuotekų trasos? Gal savininkas koks nusipelnęs verslininkas?“ – ironiškai klausė Palomenės gyventojai.

Jie atkreipė dėmesį, kad schemoje buvo įvardyti ir tie namai, kuriuose nuolat negyvenama, o veiksmas sukasi tik vasarą. Tuo metu nuolatiniai kaimo gyventojai ir toliau paliekami be vandens.

„Prijungimas bus vykdomas savivaldybės, t. y. mokesčių mokėtojų, lėšomis, nors vartojimas kai kuriose valdose bus nulinis arba išimtinai vasarą vos keli kubiniai metrai. Ekonominis efektyvumas ir investicijų atsipirkimas taip pat bus nulinis“, – apie tai, kad neefektyvu į kai kuriuose namus vesti vandenį, dėstė vietiniai.

Tik iki sklypo ribos?

Dar keli aspektai, užkliuvę skundo autoriams, – neaiškūs vamzdynų diametrai ir tai, kad pagal reikalavimus vandentiekis ir nuotekų sistema turėtų būti atvesta iki privačių sklypų ribos, tačiau schemoje matyti, kad kai kur vamzdynai vedami iki ten, kur pageidavo sklypų šeimininkai. Taip esą išpučiama projekto sąmata ir gyventojams sudaromos nevienodos galimybės.

„Kodėl nevedami vandentiekio vamzdynai į tam tikrus Lomenos gatvės namus, nors juose gyvena daugiavaikės šeimos, žmonės su negalia, gyventojai, kuriuos nuolat lanko anūkai, reikia prižiūrėti ūkį? Vanduo tokiems gyventojams tikrai reikalingas. Žmonės nuolatos turi pirkti vandenį parduotuvėje arba iš ūkininkų kas porą savaičių statinėmis, nes seniūnija tokios paslaugos neteikia. Kai kuriuose namuose nuolat gyvena penki–aštuoni žmonės, daromi remontai, todėl civilizuotas vandens tiekimas ir nuotekų sistema jiems būtina“, – dėstė vandentiekio taip ir nesulaukiantys Kaišiadorių rajono gyventojai.

Projektas vykdomas etapais

Kaišiadorių rajono savivaldybei ir bendrovei „Kaišiadorių vandenys“ (kurios 100 proc. akcijų valdo savivaldybė) išsiuntėme klausimus dėl planuojamo vandens ir nuotekų tinklo įrengimo Palomenės kaime. Tačiau sulaukėme bendro šių įstaigų komentaro.

„Projektuotojams suprojektavus nuotekų ir vandentiekio tinklus, Kaišiadorių rajono vandenvietės rekonstrukciją, preliminariai įvertinus nuotekų valymo įrenginių, statybos kainas, paaiškėjo, kad, norint įgyvendinti visos apimties projektą vienu etapu, preliminariai reikėtų nuo 17 mln. iki 19,5 mln. eurų. Buvo nuspręsta techniniuose projektuose nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo darbus suskirstyti etapais. Labai gaila, bet tokios prisidėjimo sumos nei bendrovė, nei savivaldybė skirti negali, liko galimybė kurios nors gyvenamosios vietovės atsisakyti arba visose vietovėse mažinti darbų apimtį ir vietoves skirstyti etapais. Solidariai buvo priimtas sprendimas skirstyti etapais kiekvieną gyvenvietę, įvertinant vietos sąlygas ir technines galimybes“, – dėstoma dienraščiui atsiųstame komentare.

Jame nurodoma, kad skirstymo etapais metu buvo atsižvelgiama į pasirašytas preliminarias sutartis ir techninius sprendinius, tokius kaip į siurblinių skaičių, santykį tarp tinklų atstumo ir konkrečios gatvės ar vietovės apgyvendinimo ir pan.

„Socialinis gyventojų statusas nebuvo vertinamas“, – kodėl dalis Palomenės kaimo gyventojų nebuvo įtraukti į projektą, aiškino dviejų įstaigų specialistai.

Kol kas nesuderintas

„Šiuo metu yra rengiamas Projekto įgyvendinimo planas, netrukus bus teikiama paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai. Šiuo metu prijungti papildomų gyventojų nėra galimybės. Galima pirkimo metu gauti rangovų pasiūlymus dėl darbų kainos ir sutaupius dalį darbų prijungti iš kitų etapų“, – pridurta atsiųstame komentare.

Negana to, kad projektą numatyta vykdyti etapais, neatmetama prielaida, kad Palomenės gyventojai gali išvis nebūti prijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Taip atsitiktų, jei projektas nebūtų suderintas su kitomis institucijomis.

„Suprantame paklausėjo susirūpinimą dėl projekto eigos ir norime pabrėžti, kad šiuo metu negalime užtikrinti galutinio sprendimo dėl centralizuotų tinklų tiesimo Palomenėje, nes „Via Lietuva“ dar nėra suderinusi projekto. Atsižvelgiant į tai, artimiausiu metu centralizuotų tinklų tiesimas šioje teritorijoje gali būti neįmanomas, kol projektas nebus suderintas su atsakingomis institucijomis. Tačiau norime pabrėžti, kad aktyviai dirbame su visomis atitinkamomis pusėmis, kad šį klausimą išspręstume ir užtikrintume tolesnę projekto eigą“, – bendrame komentare pažymėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės ir „Kaišiadorių vandenų“ atstovai.

Neįves: susirinkime Palomenės gyventojams teigta, kad užteks pasirašyti ant sklypų planų, tačiau tai tapo savotišku pretekstu „Kaišiadorių vandenims“ nurodyti, esą nepasirašiusieji preliminarių sutarčių nenori, kad jiems būtų įvestas vandentiekis. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Finansavimo šaltiniai

„Kauno diena“ paprašė įvardyti galimus projekto finansavimo kaštus ir šaltinius. Kaišiadorių rajono atstovai įvardijo, kad pagrindinės projekto lėšos numatytos iš ES fondų paramos.

„Projektas bus įgyvendinamas ES, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ lėšomis nuo 2025 m. iki 2029 m. penkiose Kaišiadorių rajono vietovėse: Antakalnyje, Dovainonyse, Kruonyje, Pakertuose ir Palomenėje“, – dėstoma komentare.

ES skiriamo finansavimo suma – 6,24 mln. eurų. Ši suma esą negali keistis, nes lėšos suplanuotos 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plane. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis ES lėšomis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kita pusė dengiama iš minėtos savivaldybės ir bendrovės biudžetų.

„Viršytos lėšos turi būti padengtos bendrovės arba savivaldybės lėšomis, kurių šiuo metu negali skirti“, – teigė specialistai.

Pirminiais bendrovės skaičiavimais, buitinių nuotekų tinklų plėtra Palomenėje turėjo kainuoti beveik 613 tūkst. eurų be PVM, vandentiekio tinklų plėtra – 395 ,5 tūkst. eurų be PVM, Palomenės nuotekų valyklai rekonstruoti buvo numatyta beveik 556 tūkst. eurų be PVM.

„Projektavimo metu paaiškėjo, kad, norint sutvarkyti visos apimties infrastruktūrą Palomenėje, buitinių nuotekų tinklų plėtra kainuotų apie 1,49 mln. eurų be PVM, vandentiekio tinklų plėtra – 681 tūkst. eurų PVM, Palomenės nuotekų valyklos rekonstravimas – dar 558 tūkst. eurų be PVM. Susidarius šiai situacijai, buvo nuspręsta techniniuose projektuose nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo darbus suskirstyti etapais“, – aiškinama „Kauno dienai“ atsiųstame komentare.

Kaišiadorių rajono savivaldybė yra atlikusi ir preliminarius skaičiavimus, kiek atsieitų pirmasis vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimo etapas Palomenės kaime. Tačiau kartu pažymėjo, kad preliminarūs skaičiavimai nebūtinai išliks ir projekto įgyvendinimo metu, nes faktinės sumos bus aiškios tik tada, kai bus atliktos viešųjų pirkimų procedūros.