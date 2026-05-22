Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš Registrų centro

VDAI pranešė, kad atskiri asmenų skundai nebus nagrinėjami, o visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas.
Be to, inspekcija gyventojams primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis.
Todėl gyventojams rekomenduojama informaciją apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose: Registrų centro, VDAI, policijos, bankų ar kitų kompetentingų institucijų interneto svetainėse.
Nereikėtų spausti nuorodų, gautų SMS žinutėmis, el. paštu ar socialiniuose tinkluose. Saugiausia prie institucijų savitarnų jungtis rankiniu būdu suvedant oficialų interneto svetainės adresą arba naudojantis patikimomis el. valdžios prieigos priemonėmis.
Po tokio pobūdžio incidentų gali padaugėti bandymų sukčiauti. Sukčiai gali apsimesti Registrų centro, bankų, policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“, kitų institucijų ar draudimo bendrovių atstovais, antstoliais, notarais.
Oficialios institucijos telefonu, SMS žinute ar el. paštu neprašo atskleisti prisijungimo kodų, banko slaptažodžių ar patvirtinti finansinių operacijų.
Gyventojams rekomenduojama peržiūrėti svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą. Pirmiausia reikėtų pakeisti el. pašto, socialinių tinklų, informacinių sistemų ir kitų svarbių paskyrų slaptažodžius, ypač jeigu slaptažodžiai yra silpni, seni arba naudojami keliose skirtingose paskyrose.
VDAI rekomenduoja atidžiau stebėti banko sąskaitas, mokėjimo kortelių operacijas. Jeigu nutekėjo asmens identifikaciniai duomenys, gali kilti rizika, kad jie bus panaudoti bandant sudaryti sandorius ar prisiimti įsipareigojimus asmens vardu.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė tirianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.
Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. Registrų centre esančių įrašų.
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