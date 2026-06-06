Valdantieji socialdemokratai susirinko spręsti dėl koalicijos ateities

Netoli Vilniaus esančiame viešbutyje „Vilnius Grand Resort“ nuo 10 val. prasidėjo partijos prezidiumo posėdis, o nuo 11 val. ima posėdžiauti partijos taryba, ji ir tars galutinį žodį dėl daugumos.
„Mes visada pasiruošę. (...) Viskam“, – žurnalistams prieš posėdį sakė LSDP garbės pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, paklausta, ar socdemai pasiruošę permainoms koalicijoje.
Partijos lyderis, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities.
Nors partijos vadovas jų nedetalizavo, socialdemokratai jau anksčiau yra modeliavę tris galimus scenarijus: tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, „aušriečius“ pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje.
Prasidėjus posėdžiui M. Sinkevičius paskelbė, kad susirinko 120 tarybos narių. Pirmininkas atsiklausė, ar socdemai norėtų uždaro posėdžio, dauguma tarybos narių išsakė norą diskutuoti už uždarų durų.
„Paprašysime žiniasklaidos atstovų luktelti mūsų politinių sprendimų. Mes norime su bendruomene atvirai, be įtampos, nuoširdžiai pasišnekėti ir priimti visus būtinus mūsų partijai ir valstybei sprendimus. Tikiuosi jūsų supratimo“, – sakė M. Sinkevičius.
Pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad socialdemokratai gali keisti ne tik koalicijos partnerius, bet ir Vyriausybės vadovą, esą Ingą Ruginienę ministro pirmininko poste pakeistų M. Sinkevičius.
Tačiau prieš posėdį paklaustas, ar žurnalistai sveikinasi su naujuoju premjeru, M. Sinkevičius atsakė: „Tikrai ne.“
Be to, šią savaitę LRT televizija, remdamasi su anonimiškumo sąlyga kalbėjusiais socialdemokratais, skelbė, kad šeštadienį gali būti sprendžiamas klausimas ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities pareigose.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad kalbėti apie Lietuvos diplomatijos vadovo keitimą yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“, tuo metu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė tvirtino pasitikinti K. Budriu ir mano, kad šis dirba gerai.
Prieš kelias savaites M. Sinkevičius „Lietuvos ryto“ televizijai sakė pasigendantis užsienio reikalų ministro ryžto labiau atliepti socdemų politiką, tačiau dėl to K. Budrio ateitis poste nėra svarstoma.
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Dalis socialdemokratų neslepia nepasitenkinimo, kad „aušriečių“ lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia rezonansą visuomenėje, be to, jis yra pirmos instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
LSDP taryba taip pat šeštadienį aptars politines aktualijas, pasirengimą kitąmet vyksiantiems savivaldos rinkimams.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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(be temos)
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