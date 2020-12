Vairuotojų pasiteisinimai: į kitą savivaldybę vyksta išsimaudyti ežere, pasivaikščioti po kurortus

Nuo trečiadienio iki šeštadienio ryto keliaujančiuosius tarp skirtingų savivaldybių tikrinę pasieniečiai apgręžė 494 automobilius. Per pirmą tokios priemonės etapą praėjusį savaitgalį policijai talkinę VSAT pareigūnai kirsti savivaldybių ribų neleido irgi beveik pusei tūkstančio automobilių.

Nuo trečiadienio, gruodžio 23-iosios, įvairiose Lietuvos vietose, daugiausia pasienio regionuose, VSAT pareigūnų patruliai vėl budi prie įvažiavimų į miestus ar miestelius, tikrindami, ar keliaujantieji turi teisę iš savivaldybės, kurioje gyvena, patekti į kitą teritoriją.

Iki šeštadienio ryto VSAT pareigūnai iš viso išvykti iš vienos savivaldybės į kitą neleido 494 automobilių ekipažams, neturėjusiems pateisinamų priežasčių. Šiuos vairuotojus ir jų keleivius VSAT pareigūnai apgręžė, todėl keliautojai turėjo grįžti į savo gyvenamąsias vietoves.

Be to, per šį laiką tokią kontrolę vykdę pasieniečiai nustatė 6 karantino taisyklių ir dar 22 kitus įvairius pažeidimus.

VSAT nuotr.

Pirmą Kalėdų dieną du druskininkiečiai juos sustabdžiusiems pasieniečiams aiškino važiuojantys į kaimyninį Lazdijų rajoną išsimaudyti ežere. VSAT pareigūnai jiems pasiūlė maudytis Druskininkų savivaldybėje esančiuose vandens telkiniuose ir apgręžė automobilį.

Pasitaikė ne vienas keliautojas, kuris iš savo gyvenamosios vietovės vyko į Neringą ar Druskininkus tiesiog norėdamas pasivaikščioti ir pamatyti, kaip šventiniu laikotarpiu yra pasipuošę kurortai.

Pirmą Kalėdų dieną buvo ir tokių vairuotojų, kurie į gretimą savivaldybę važiavo atsiskaityti už serviso paslaugas, pirkti automobilio priekabos ar tvarkyti įvairių buitinių reikalų.

Per pirmą tokios pagalbos policijai etapą, trukusį nuo gruodžio 18 iki 20 d., pasieniečiai išvykti iš vienos savivaldybės į kitą neleido 491 automobilio ekipažui, nustatė 4 karantino taisyklių ir dar 8 kitus pažeidimus.

Laikotarpiais nuo gruodžio 18 iki 20 d., nuo 23 iki 27 d. ir nuo gruodžio 31 iki sausio 3 d. tokiems kontrolės postams iš viso skirta apie 270 VSAT patrulių, sudarytų iš dviejų pasieniečių. Tiesa, tiek VSAT pareigūnų vienu metu nebudi. Visąlaik tokiose patikros vietose dirba dviženklis skaičius patrulių, kuriuose – po du pasieniečius. Patruliai kiekvieną dieną keičiasi, taip užtikrinamas sklandus tiesioginių VSAT funkcijų vykdymas, susijęs su fizine sienos apsauga, darbu tarptautiniuose kontrolės punktuose su kaimyninėmis valstybėmis, nelegalios migracijos kontrole ir pan.

VSAT nuotr.

Pirmąją Kalėdų dieną policija patikros postuose apgręžė daugiau nei 3,3 tūkst. automobilių

Pirmąją Kalėdų dieną dėl galiojančio draudimo vykti į kitas savivaldybes patikros postuose policija nepraleido daugiau nei 3,3 tūkst. automobilių.

„Iš viso buvo neįleisti 3365 automobiliai“, – BNS šeštadienį sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Nuo praėjusios savaitės vidurio, kuomet buvo įvesti judėjimo ribojimai, postuose pareigūnai apgręžė beveik 25 tūkst. transporto priemonių. Beveik septyni tūkstančiai jų apgręžti per Kūčias ir Kalėdas.

Policijos pareigūnai už karantino reikalavimų nesilaikymą praėjusią parą surašė 125 protokolus, 11 iš jų – už judėjimo tarp savivaldybių pažeidimus.

Pasak R. Matonio, daugiausiai protokolų surašyta už daugiau nei vieno šeimos ūkio kontaktus, taip pat būriavimosi ir kaukių dėvėjimo reikalavimų pažeidimus.

Anot jo, tris protokolus pareigūnai surašė ir dėl švenčių, vykusių su daugiau nei vienu šeimos ūkiu.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, Vyriausybė iki sausio 3 dienos uždraudė judėjimą tarp savivaldybių be būtino reikalo. Masiškai tikrinti vykstančius automobilius policija nutarė savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Policija ragina keliaujančius gyventojus pateikti dokumentus, įrodančius teisę judėti.

Žmonėms keliauti galima darbo tikslais, vykstant pas gydytoją ar į laidotuves. Automobiliu gali važiuoti ne daugiau dviejų asmenų arba drauge gyvenantys asmenys.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Pirmąją Kalėdų dieną Kauno apskrities patikros postuose policija apgręžė beveik 1400 automobilių

Dėl koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino įvedus judėjimo tarp savivaldybių apribojimus, praėjusią parą, penktadienį, Kauno apskrities patikros postuose policija sustabdė beveik 24 tūkst. transporto priemonių, iš jų beveik 1400 automobilių ekipažų, neturėjusių pateisinamų priežasčių, teko apsisukti.

Kauno apskrities policija taip pat išaiškino ne vieną Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Transporto priemonės, vykusios per postą, buvo ir be techninės apžiūros, ir be draudimo. Taip pat nustatytas ne vienas neblaivus vairuotojas. 1 vairuotojas su savimi turėjo galimai narkotinės medžiagos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.