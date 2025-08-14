Vairuotojo sumanymas padarė įspūdį: genialumas slypi paprastume

Internautus toks vaizdas, paviešintas feisbuko grupėje „Reidas“, ne tik pralinksmino, bet ir sužavėjo. Daugelis gyrė vairuotojo sumanumą.
„Jei tai veikia....Vadinasi veikia ...Ir viskas!“ – rašė komentatorė.
„Tegul pasimoko ir kiti sunkvežimių vairuotojai – gesintuvas, vaistinėlė, avarinis pagalys“, – šmaikštavo vyras.
Paaiškėjo, kad šis incidentas įvyko rugpjūčio 9 d. Šilutės rajone.
Bendrovės „Ecoservice“ komunikacijos projektų vadovė Rita Kručaitė „Kauno dienai“ pasakojo, kad vairuotojui, manevruojant siauresniame kelio ruože, nepavyko tiksliai įvertinti atstumo iki kelkraščio ir sunkvežimis, nuslydęs nuo kelio, pasviro.
Tiesa, sunkvežimį gana operatyviai pavyko sugrąžinti ant kelio.
Įmonės atstovė patvirtino, kad pats vairuotojas sumanė transporto priemonę paremti pagaliu.
Vairuotojas buvo blaivus. Nei jis, nei kartu su juo buvę kolegos nenukentėjo.
„Viską apžiūrėjus, nustatyta, kad technika nebuvo pažeista ir galima ją toliau eksploatuoti. Suplanuoti įmonės darbai dėl šio įvykio nesutriko, o kitą dieną visi šiuo sunkvežimiu važiavę mūsų darbuotojai vėl sėkmingai dirbo“, – teigė R. Kručaitė.
