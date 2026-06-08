Ušackas meta nepatogų klausimą: kas svarbiau – sankcijos Lukašenkai ar JAV kariai Lietuvoje?

Šią savaitę paaiškėjo, kad amerikiečių karių Lietuvoje bent kurį laiką bus mažiau nei būdavo 10 metų iki šiol. Tūkstantis karių baigė tarnybą ir išvyko, o naujų kol kas atvyksta tik 350.
Krašto apsaugos ministras sako, kad Europoje prasidėjo varžybos, kuri šalis daugiau pasiūlys amerikiečiams, kad tik karių nemažėtų.
„Deda maksimalias pastangas pagerinti infrastruktūrą, taip pat JAV galimybes treniruotis. Jeigu mes tai vadiname žiurkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja“, – teigė R. Kaunas.
„Manau, kad pirmauja Lenkija. Manau, kad pirmauja Suomija, kuri gavo užsakymų iš amerikiečių statyti tanklaivius. Lenkija pirmauja visomis prasmėmis“, – aiškino diplomatas V. Ušackas.
Lenkija ir vėl gundo D. Trumpą. Pentagonui pranešus, kad iš Lenkijos gali būti atšaukta viena brigada, Lenkijos gynybos ministras sako, kad lenkai pasirengę investuoti milijardus ir pastatyti bazę nuolatiniam Amerikos karių dislokavimui Lenkijoje. Šią mintį lenkai vystė ir per pirmąją D. Trumpo kadenciją – siūlė bazę vadinti D. Trumpo vardu – „Fort Trump“. Būtent iš Lenkijoje dislokuojamos brigados skiriami amerikiečių kariai Lietuvai.
„Mes turime sulaukti kariuomenių vadų paskaičiavimų, karinio patarimo, kuris bus pateiktas JAV administracijai“, – sakė R. Kaunas.
Nuo pat D. Trumpo kadencijos pradžios kalbama, kad D. Trumpas visus reikalus, net ir gynybą, mato per verslo prizmę. Jei Europa nori Amerikos saugumo garantijų, ką gali už tai pasiūlyti Amerikai?
„Energetikos ministras bendradarbiauja SGD įsigijimo ir transportavimo srityje“, – sakė R. Kaunas.
Lietuva vien dėl savo dydžio netaps reikšminga prekybos partnere Amerikai. Diplomatas V. Ušackas siūlo atkreipti dėmesį į jau ne kartą siųstus amerikiečių signalus – ko amerikiečiams reikia ir ką gali pasiūlyti tik Lietuva.
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„Vienas iš amerikiečių jau reiškiamų lūkesčių ar priekaištų – kad Lietuva surastų bendrą kalbą dėl JAV politikos Baltarusijos atžvilgiu“, – sakė V. Ušackas.
Pas A. Lukašenką vis keliaujantis D. Trumpo pasiuntinys sakė, kad Lietuva turėtų gerinti santykius su Baltarusija.
Kad dabar sankcionuojamos „Belaruskalij“ trąšos turėtų būti vėl vežamos per Lietuvą.
„Manau, tai yra labai stiprus instrumentas, kurį mes galėtume išnaudoti užsitikrindami Trumpo administracijos palankumą dėl karių buvimo Lietuvoje, jeigu mes galėtume padaryti sandorį, kuris patenkintų JAV interesus Baltarusijos atžvilgiu“, – svarstė V. Ušackas.
Lietuvos vadovai ne kartą sakė, kad apie sankcijų „Belaruskalij“ atšaukimą negali būti nė kalbos.
„Aš pasisakysiu už tų sankcijų pratęsimą. Turime pakankamai daug požymių, rodančių, kad Baltarusijos režimas nekeičia savo esmės, aktyviai talkina Rusijai“, – pabrėžė prezidentas Gitanas Nausėda.
V. Ušackas sako, kad reikėtų nuspręsti, kas Lietuvai svarbiau – bausti A. Lukašenką ar maksimaliai stiprinti ryšius su amerikiečiais, net jei Lukašenka ir turės naudos.
„Kaip Lietuvos pozicija keisis Baltarusijos atžvilgiu, tai niekaip neatpirks svarbos, kuri mums, Lietuvai, yra pati ženkliausia. Tai yra JAV karių buvimas Lietuvoje“, – aiškino V. Ušackas.
Konservatorių lyderis siūlo pasiruošti, kad Lietuvoje karių gali būti mažiau nei tūkstantis, kaip iki šiol. Arba kad jie bus apginkluoti lengviau nei iki šiol.
„Gali skirtis čia esančių amerikiečių kovinė galia. Skaičius gal šiek tiek gali būti kuklesnis“, – sakė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Tačiau oficialiai Lietuva amerikiečiams yra įteikusi priešingą lūkestį – kad karių laukiama nebe tūkstančio, o dviejų tūkstančių.
„Būtų dar 1000+, kuriuos mes labai lengvai ir drąsiai galėtume priimti“, – anksčiau teigė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Lietuvos politikai laikosi pozicijos nekomentuoti D. Trumpo kalbų ir sulaukti veiksmų. D. Trumpas ne kartą yra kalbėjęs vienaip, o padaręs kitaip.
(be temos)
(be temos)
(be temos)