URM smerkia Rusijos įvykdytą Ukrainos teritorijų okupaciją

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija dar kartą griežtai smerkia šį grubų tarptautinės teisės pažeidimą ir reiškia tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui tarptautiniu mastu pripažintose sienose. Lietuva nepripažįsta ir jokiomis aplinkybėmis niekuomet nepripažins neteisėtai Rusijos įvykdytos Ukrainos teritorijų okupacijos nei de jure, nei de facto“, – pareiškime teigia ministerija.
Ministerija taip pat pažymėjo smerkianti Rusijos vykdomus žmogaus teisių pažeidimus.
„Smerkiame Rusijos vykdomus grubius ir sistemingai vykdomus okupuotose Ukrainos teritorijose likusių gyventojų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus, tarp jų – priverstines ukrainiečių vaikų deportacijas, jų militarizaciją, neteisėtą civilių belaisvių kalinimą, jų ir Ukrainos karo belaisvių kankinimus ir žudymus“, – sako ministerija, pažymėdama, kad už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys turės būti patraukti atsakomybėn.
Kartu ji dar kartą pareikalavo, kad šalis agresorė nutrauktų jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje pradėtą karą.
„Reikalaujame, kad Rusija nedelsiant nutrauktų agresiją Ukrainoje ir išvestų savo karines pajėgas iš visos Ukrainos teritorijos“, – rašoma pareiškime.
Be kita ko, ministerija pažymėjo, kad Lietuva ir toliau visomis priemonėmis rems Ukrainą bei ragins tarptautinę bendruomenę didinti sankcijų spaudimą Rusijai.
ELTA primena, kad jau daugiau nei trejus metu trunkanti Rusijos karinė invazija į Ukrainą buvo pradėta 2022 metų vasario 24 dieną.