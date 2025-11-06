URM: nuo karštosios linijos aktyvavimo pradžios sulaukta 400 skambučių

„Nuo aktyvavimo pradžios karštąja linija skambino daugiau nei 400 kartų, daugiausia – dėl Baltarusijos sienos kirtimo galimybių“, – teigiama antradienį Eltai pateiktame ministerijos atsakyme.
„Skambučių dėl oro erdvės uždarymo gauta nebuvo. Kasdien gaunamų skambučių skaičius yra netolygus“, – nurodo URM.
Kaip skelbta anksčiau, URM karštąją skambučių liniją nuspręsta atidaryti po spalio pabaigoje besikartojusių incidentų, kai dėl kontrabandinių balionų buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
ELTA primena, kad po spalio pabaigoje prasidėjusio kontrabandinių balionų antplūdžio Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
