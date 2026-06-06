 Ugniagesiai dėl penktadienio audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių

Ugniagesiai dėl penktadienio audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių

2026-06-06 11:39
BNS inf.

Ugniagesiai dėl penktadienį vykusios audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių, šeštadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

<span>Ugniagesiai dėl penktadienio audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių</span>
Ugniagesiai dėl penktadienio audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Anot PAGD, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje (6), Marijampolės apskrityje (3) ir Alytaus apskrityje (2). Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Pranešimų apie medžius, užvirtusius ant gyvenamųjų namų, automobilių ar elektros linijų, negauta, teigiama pranešime.

Šeštadienį nuo 6 val. ryto gauti dar 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių.

Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko 516 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį (194) ir gegužę (205).

Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausia tokių darbų atlikta birželį (394) ir liepą (209).

Šiame straipsnyje:
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