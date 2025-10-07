Tyrė narkomanų švirkštus: rezultatai – šokiruojantys

„Panaudotuose švirkštuose, kuriuos į Vilniaus ir Klaipėdos žemo slenksčio paslaugų kabinetus atneša švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, dažniausiai aptinkama karfentanilio ir difenhidramino kombinacija“, – teigiama antradienį išplatintame NTAKD pranešime spaudai.
„2024 metais karfentanilis išlieka dominuojantis sintetinis opioidas Lietuvoje – jis buvo aptiktas 70 procentų mėginių“, – priduriame jame.
Kaip teigia NTAKD, tyrimo Vilniuje ir Klaipėdoje metu buvo išanalizuota po 150 švirkštų, kurie buvo atsitiktinai surinkti iš penkių žemo slenksčio paslaugų teikimo vietų – trijų Vilniuje ir dviejų Klaipėdoje.
Vilniuje iš analizuotų 150 švirkštų bent viena medžiaga buvo nustatyta 133 švirkštuose, o iš viso aptiktos 9 skirtingos medžiagos, Klaipėdoje – 116 švirkštų bei 12 skirtingų medžiagų.
2024 metais karfentanilis išlieka dominuojantis sintetinis opioidas Lietuvoje.
Tyrimo duomenimis, vertinant ilgesnes tendencijas, matyti, kad tarp žemo slenksčio paslaugų lankytojų Vilniuje sumažėjo metadono vartojimas, nebeaptinkama heroino ir kokaino.
Klaipėdoje tyrimas atliekamas tik paskutinius kelerius metus, bet 2024 metais rezultatai parodė heroino ir morfino vartojimo sumažėjimą.
„Šios stiprių opioidų vartojimo tendencijos yra siejamos su mirčių nuo perdozavimo statistika. Tokių mirčių skaičiaus padidėjimas Lietuvoje stebimas nuo 2021 metais, o toksikologinių tyrimų duomenys rodo, kad opioidų vartojimas 2024 metais sukėlė 76 proc. visų mirčių dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų perdozavimo“, – pranešime teigia NTAKD Stebėsenos ir analizės skyriaus patarėja Brigita Rašimaitė.
„Opioidų vartojimas, ypač maišant juos su kitomis medžiagomis, tokiomis kaip alkoholis, vaistai ar kiti opioidai, kelia rimtą riziką vartotojų sveikatai ir gyvybei“, – pridūrė ji.
ESCAPE (European Syringe Collection and Analysis Project Enterprise) tyrimas kiekvienais metais atliekamas Vilniuje, o nuo 2023 metais švirkštai pradėti rinkti dar viename mieste – Klaipėdoje.
Šiuo tyrimu siekiama daugiau sužinoti apie narkotines ir psichotropines medžiagas, vartojamas švirkščiamuoju būdu, o jo rezultatai leidžia tikslingai planuoti atsako priemones.
Naujausi komentarai