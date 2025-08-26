Tėvai vis intensyviau ieško korepetitorių savo vaikams

Apie tai, kada vaikams prireikia ir kodėl vis daugiau vaikų ieško papildomos pagalbos gilinantis į vieną ar kitą mokslų sritį, kalbėjo korepetitorių akademijos „Alfa klasė“ vadovas Paulius Serva.
– Kaip apibūdintumėte moksleivį, kuriam reikia korepetitoriaus paslaugų?
– Praktiškai visi moksleiviai turėtų galimybę kažkokios naudos gauti su individualiomis pamokomis. Turime grupes, kam yra tokios paslaugos aktualios. Turime vieną didelę grupę, kuriai mokykloje kažkas sekasi šiek tiek sunkiau, ir jie ieško papildomos pagalbos. Turime didelę grupę ir tų moksleivių, kuriems gerai sekasi mokykloje, jie yra vyresnėse klasėse, jaučia konkurenciją ir turi ambicingų tikslų. Jie ieško papildomos pagalbos ir dėl to prireikia individualaus dėmesio.
– Kur yra problema, kad moksleiviai ieško korepetitorių? Ar mokyklos mokytojai neskiria pakankamai dėmesio, ar patys vaikai yra išsiblaškę, ar tai yra daugiau tėvų noras?
– Įdomiausi yra tokie sisteminiai dalykai, kurie didina bendrą poreikį. Mokytojai tikrai skiria daug pastangų, kad išmokytų savo vaikus, ne visada turi galimybę skirti pakankamai laiko, kadangi klasės yra didelės, pamokų kiekis ribojamas, konsultacijoms skiriamas laikas yra irgi labai ribojamas. Visais atvejais, kai reikia individualaus dėmesio, mokytojas ir sistema nėra pajėgi visa tai suteikti mokiniams. Šeimos nelaukia kažkokių sprendimų, imasi iniciatyvos pačios, priima sprendimus savo šeimos ribose. Tai išsprendžia problemas pakankamai greitai ir efektyviai.
– Kokių dalykų korepetitoriai yra populiariausi?
– Matematikos pamokos yra pačios populiariausios, dažniausiai kreipiasi dėl jų. Lietuvių kalba yra antroje vietoje. Toliau įvairūs dalykai pasiskirsto – anglų kalba, fizika, chemija. Labai priklauso nuo mokinio profilio.
– Kokia yra pamokos kaina? Kiek žmonės sutinka mokėti už papildomas pamokas?
– Pastaraisiais metais kainos klausimas yra pakankamai nusistovėjęs. Pas mus kainos yra nuo 24 Eur. Jos priklauso nuo to, kokios klasės yra mokinys – ar jaunesnis, ar vyresnis. Taip pat nuo to, kiek kartų per savaitę nori lankyti pamokų. Kuo daugiau pamokų nori užsisakyti, tuo didesnę nuolaidą galime pritaikyti. Tarp pagrindinių tiekėjų šios kainos yra pakankamai stabilios, jeigu ir keičiasi – tai keičiasi keliais eurais už pamoką.
– Vaikai nori nuotolinių pamokų ar gyvo bendravimo?
– Šiuo atveju nėra vieno atsakymo. Tikrai pakankamai didelė grupelė mokinių ir tėvelių, kurie ieško gyvų pamokų, nori ateiti į klasę. Tikrai yra poreikis ir gyvoms pamokoms. Didesnė dalis, bendrai žiūrint į visus mūsų klientus, yra nuotolinių pamokų. Po pandemijos labai daug kas prisitaikė prie nuotolinio ugdymo, suprato, kaip galima „apeiti“ tam tikras technines detales, kad gautų didelės naudos, ir mėgaujasi ta laisve, kad gali prisijungti prie pamokų ir kelionėse ar sergant, jeigu liga nėra tokia didelė. Lankstumas yra didelis privalumas.
– Kada ieškoma korepetitoriaus – ar vos prasidėjus mokslo metams, ar tada, kai paaiškėja, kad vaikas kažko nemoka, yra spragos?
– Dažniausiai tai yra mokslo metų pradžia. Tėveliai žiūri atsakingai, didžiausia grupė tokių ir yra. Jie užsiregistruoja pamokoms rugsėjo mėnesio pradžioje ir lanko iki birželio mėnesio vidurio. Matome, kad šiek tiek padidėja poreikis mokslo metų eigoje – sausis, kovas yra aktyvūs mėnesiai.
– Švietimas išgyvena nuolatinius pokyčius. Jūsų nuomone, korepetitorių poreikis augs ar mažės?
– Pastaraisiais metais matome, kad sistemos pokyčiai yra labai aktyvūs, pastoviai yra keičiama tvarka. Tiek mokytojai, tiek tėveliai nespėja prisitaikyti prie visų įvykstančių pokyčių ir bando ieškoti sprendimų šeimos viduje, tą gauna samdydami korepetitorius. Matome, kad poreikis didėja pastaraisiais metais. Privatus verslas yra priklausomas nuo to, kas vyksta sistemoje. Nemanau, kad poreikis artimiausiais metais mažės, nes tendencija yra tokia, kokia yra.
