Tėvai praranda jiems priklausančius pinigus: tereikia pateikti vieną prašymą

Vilnietė Dalia skaičiuoja, kad gaus jau padidintą sumą.
„Turėtų taip būti, nes pagal viską turėtų gimti liepos mėnesį“, – sakė Dalia.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio didės nuo 814 iki 1036 eurų.
„Tai tikrai ženklus pokytis“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Ar tie pinigai kažkaip padeda padidinti gimstamumą? Nemanau“, – svarstė praeivė.
„Paskatinti tikriausiai ne, o šiaip 200 eurų – nebloga suma, manyčiau“, – kalbėjo moteris.
„Vieną kartą nueiti į parduotuvę – ką galima nusipirkti už 200 eurų? Nelabai ką“, – sakė Vilniaus moksleivių tėvų asociacijos prezidentas Valerij Krasockij.
Tėvų asociacija sako, kad kiekvienas padidinimas yra gerai, tačiau, esant tokiai infliacijai, jei vaikai ir gimstamumas yra Lietuvos prioritetas, vienkartinę išmoką gimus vaikui reikėtų dvigubinti, kaip ir kas mėnesį mokamus vaiko pinigus.
„Kaip minimum dvigubai. Demografinė situacija labai liūdna“, – teigė V. Krasockij.
Šiuo metu kas mėnesį mokami vaiko pinigai siekia apie 130 eurų, tačiau dalis nustemba sužinoję, kad vaiko pinigus galima gauti ne tik iki 18 metų, bet ir vaikui sulaukus pilnametystės.
„Aišku, kad jie nežino“, – sakė V. Krasockij.
Painiavos įneša tai, kad sukakus 18 metų išmoka nutraukiama ir reikia iš naujo parašyti prašymą. Be to, pilnametis pinigus gali gauti jau į savo asmeninę sąskaitą, tačiau neparašius prašymo pinigai paprasčiausiai nuplaukia.
„Faktas, prarasti pinigus, kurie tau priklauso, labai gaila. Reikia kuo daugiau viešinti ir informuoti tėvus, kad jie gali gauti išmokas iki 23 metų už savo vaikus“, – teigė V. Krasockij.
Taigi labiausiai nusivylė tie, kurie apie tokią galimybę sužinojo per vėlai. Savo pinigų vos neprarado ir Moksleivių sąjungos valdybos narė Tėja. Jai šiuo metu 19 metų ir ji jau studijuoja universitete.
„Aš, kadangi buvau visai aktyvi, jaunimo reikalų koordinatorė manęs paklausė, ar esu pateikusi prašymą. Klausiau, kas čia per dalykas, nes galvojome, kad sueina 18 metų ir viskas. Su draugėmis pasidalijome informacija, visos užpildėme prašymus ir atgavome pinigus, kuriuos turėjome gauti“, – pasakojo Moksleivių sąjungos valdybos narė Tėja Lukošiūtė.
Mergina prašymą pateikė praėjus maždaug keturiems mėnesiams po to, kai jai sukako 18 metų ir ji vis dar mokėsi mokykloje. Tačiau sako, kad ir dabar universitete tarp kursiokų girdi nusivylimo.
„Jeigu visiškai praleido, tai taip yra. Kalbėjome su bendrakursiais, buvo daug klausimų, ar buvo galima, ar galima ir pirmame kurse gauti. Tos nežinomybės tikrai yra ir ne visi gaudosi šituose dalykuose“, – pasakojo T. Lukošiūtė.
Ministerija sako, kad nėra taip, jog informacija būtų slepiama.
„Mes informuojame ir savo tinklalapyje, ir feisbuko paskyroje, ir savivaldybės tai žino“, – teigė J. Zailskienė.
Apie tokią galimybę visai neseniai sužinojo ir du paauglius auginanti vilnietė Aušra.
„Neseniai buvo kažkokia laida ir sužinojau“, – pasakojo vilnietė Aušra.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Kartais galima pasiklysti biurokratinėse džiunglėse“, – svarstė Dalia.
Tačiau svarbu žinoti, kad vaiko pinigai iki 23 metų mokami tik tuo atveju, jei vaikas mokosi.
„Tie, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, nesvarbu, ar tai būtų profesinė mokykla, ar bendrojo ugdymo įstaiga. Asmenys su negalia gali mokytis iki 23 metų“, – aiškino J. Zailskienė.
Kokia dalis 18-mečių ir vyresnių asmenų vaiko pinigus dabar gauna iš visų išmokos gavėjų, kuriems šios išmokos skiriamos?
„Iš 505 tūkstančių gavėjų virš 18 metų yra 23 tūkstančiai, kurie mokosi mokykloje. Vadinasi, kiti arba nesimoko, arba nėra parašę prašymo“, – teigė J. Zailskienė.
Pagal Nacionalinės švietimo agentūros duomenis, šiuo metu pagal bendrojo ugdymo programą mokosi maždaug 25 tūkstančiai 18-mečių ir vyresnių asmenų. Taigi maždaug 2 tūkstančiai nėra pateikę prašymo gauti vaiko pinigus, nors juos galėtų gauti.
(be temos)