Teko įsikišti prokuratūrai: Šiaulių rajono gyventojas ima pinigus už pravažiavimą

Kaip pranešė prokuratūra, praėjusių metų rugsėjį prokuratūra gavo šešių gyventojų skundą, kuriame nurodoma, kad vienas minėtos gyvenvietės žemės sklypų savininkų 2018 metų gegužę Neries gatvėje pastatė užtvarą, taip neleisdamas kitiems gyventojams patekti į savo namus.

„Prokuratūros nuomone, tiek tinkamam gyvenamojo namo eksploatavimui, tiek ir žemės sklypo naudojimui turi būti užtikrinta galimybė patekti į žemės sklypą, atsivežti įvairius daiktus, jį remontuoti. Prie namo turi patekti komunalines paslaugas teikiančių įmonių, greitosios pagalbos automobiliai, gaisrinės mašinos, statybines medžiagas, techniką atvežančios transporto priemonės“, – teigiama pranešime.

Į jiems priklausančius žemės sklypus ir juose esančius namus gyventojai gali patekti vieninteliu keliu, einančiu per privačiam asmeniui priklausantį žemės sklypą, tačiau jame įrengtas elektroninis kelio užtvaras.

Už vienkartinį užtvaro pakėlimą reikalaujama sumokėti dviejų eurų mokestį, nurodyta, kad specialios tarnybos dėl įvažiavimo turi teirautis telefonu, kurio numeris nurodytas skelbime.

Portalas 15min.lt yra rašęs, jog užtvarą įrengė Vidas Mikužis. Jis portalui sakė, jog pinigus renka siekdamas pagerinti kelio dangą ir pastatyti šviestuvus.

Tyrimo metu prokuratūroje buvo gauti dar keliasdešimties žmonių pasirašyti skundai, kuriuose nurodoma, kad gali būti pastatytas dar vienas užtvaras kitame tam pačiam savininkui priklausančiame žemės sklype, kuris detaliajame plane taip pat numatytas kaip kelias.

Gyventojai teigė, jog dėl to gali kilti reali grėsmė, jog ne tik didelė kaimo gyventojų dalis, bet ir kiti asmenys bei specialiųjų tarnybų transportas negalės privažiuoti prie pareiškėjams priklausančių žemės sklypų ir gyvenamųjų namų, be to kyla pavojus eismo saugumui.

Prokuratūra tyrimo metu nustatė, kad 2008 metais daugiau nei keturių hektarų žemės sklype, priklausančiame vienai įmonei, detaliuoju planu buvo suformuotas kvartalas gyvenamųjų namų statybai. Įmonė sklypus pardavė fiziniams asmenims ir už jų pinigus įrengė žvyro dangos kelią. Palei šią gatvę asmenys šiuo metu statosi arba jau yra pasistatę gyvenamuosius namus.

Patvirtinus detalųjį planą, buvo numatyti servitutai: teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutas – teisė važiuoti keliu transporto priemonėms.

Iki šiol kelio servitutas įregistruotas nebuvo ir iš detaliojo plano dokumentų matyti, kad Žaliūkių kaimo žemės sklypų savininkai tiek pėsčiomis, tiek ir transporto priemonėmis prie savo žemės sklypų gali patekti tik privačia Neries gatve.

Pasak prokuratūros, šiuo metu jie neturi teisės naudotis V. Mikužiui priklausančiu žemės sklypu, kurį jis įsigijo iš varžytinių, kadangi bendrovė bankrutavo, nes nėra nustatytas servitutas, suteikiantis gyventojams teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku ir varyti galvijus žemės sklypu.

Prokuratūra, gindama Žaliūkų kaimo gyventojų viešąjį interesą, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą V. Mikužį pašalinti įrengtą kliūtį – atidaryti kelio užtvarą, taip asmenims netrukdyti patekti į jiems priklausančius 44 žemės sklypus iki teismo sprendimo priėmimo.

Teismo taip pat prašoma nustatyti V. Mikužiui priklausančiam žemės sklypui neterminuotą neatlygintinį kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus visų kitų žemės sklypų naudai.