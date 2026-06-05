Teismas patvirtino „Alaušos“ ir VERT taikos sutartį dėl skirtos baudos dėl alternatyviųjų degalų

Ginčas kilo dėl VERT skirtos 29 tūkst. 322 eurų baudos už 2022 metais neįvykdytus Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytus įpareigojimus.
Alternatyviųjų degalų prievolė yra, kai degalinių tinklai, didmenininkai, turi užtikrinti, kad tam tikra jų į vidaus rinką patiekiamų degalų dalis būtų iš atsinaujinančių energijos išteklių arba prisidėtų prie transporto sektoriaus dekarbonizacijos tikslų.
Byloje buvo ginčijamas VERT 2023-ųjų gruodžio nutarimas, kuriuo bendrovei buvo skirta bauda už alternatyviųjų degalų naudojimo tikslų neįgyvendinimą. Pirmosios instancijos teismas bendrovės skundą buvo atmetęs, tačiau apeliacinio proceso metu šalys nusprendė ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu.
LVAT praėjusią savaitę priimtoje nutartyje padarė išvadą, kad teisminės mediacijos metu šalys pasiekė kompromisą ir sudarė taikos sutartį, kuri neprieštarauja įstatymams, viešajam interesui ir nepažeidžia kitų asmenų teisių.
Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad byla susijusi su teisinio reguliavimo pakeitimais, įsigaliojusiais 2025 metais, kurie sudarė galimybę kompensuoti trūkstamą alternatyviųjų degalų įpareigojimų dalį.
Pagal patvirtintą taikos sutartį bendrovė įsipareigojo pateikti ir neperleisti nustatyto kiekio degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių vienetų, o VERT – šį kiekį įskaityti į 2022 metų įsipareigojimų vykdymą ir sumažinti anksčiau skirtą baudą iki 14 tūkst. 210 eurų.
Jei bendrovė neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, liktų galioti pirminė bauda.
Patvirtinęs taikos sutartį, LVAT panaikino Regionų administracinio teismo sprendimą ir administracinę bylą nutraukė. Teismas taip pat nusprendė grąžinti bendrovei 50 proc. sumokėto žyminio mokesčio.
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