Tapinas susitaikė su Janutiene: situaciją pakomentavo advokatas

A. Tapinas ir „Laisvės TV“ civiliniu ieškiniu anksčiau teismo prašė pripažinti, kad kanale „OpTV“ paskleisti teiginiai apie tai, kad per „Laisvės TV“ akciją „Laikykitės, pasieniečiai“, renkant paramą pareigūnams, buvo padarytas nusikaltimas, teiginiai apie drono „Bayraktar“ pirkimą ir kita informacija neatitinka tikrovės, žemina garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją.
Kaip Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, visgi, minėto ginčo pusės susitaikė. Taikos sutartis tarp A. Tapino, „Laisvės TV“ ir R. Janutienės bei kitų atsakovų teisme gauta rugsėjo 2 d.
„Byla nutraukta rugsėjo 22 d. teismo nutartimi patvirtinus taikos sutartį“, – nurodė G. Janonis.
A. Tapino advokatas Matas Balėnas Eltai teigė, jog viena esminių taikos sąlygų – kad R. Janutienė ir kiti atsakovai paskelbtų informacijos paneigimą ir vėliau tą informaciją, tai yra vaizdo įrašus, pašalintų.
„Susitaikėm, sutardami dėl paneigimo teksto, ir susitarėme, kokiu būdu, per kiek laiko ir per kokias priemones bus ištransliuotas paneigimas. Iš principo priemonės, per kurias, kaip sutarėme, bus paskelbtas paneigimas, yra dvi – „Youtube“ platforma ir „Facebook“ paskyros“, – teigė M. Balėnas.
Advokato teigimu, R. Janutienė ir kiti atsakovai byloje pažadėjo pervesti tam tikras pinigų sumas Ukrainai. Anot teisininko, tai taikos sutartyje numatyta nebuvo.
„Visi atsakovai geranoriškai parėmė, kaip jie mums paaiškino, Krašto apsaugos ministerijos atitikmeniui Ukrainoje, pervesdami į sąskaitą, kuri skirta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms remti“, – teigė M. Balėnas.
Anot teisininko, sutarta, kad sumos, kurias atsakovai paaukojo Ukrainai, yra neviešinamos.
R. Janutienė trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė anksčiau skelbtos informacijos, susijusios su A. Tapinu, „Laisvės TV“, paneigimą.
„(...) apie ieškovus VšĮ „Laisvės TV“ ir Andrių Balį Tapiną ir jų vykdytas paramos akcijas paskelbtais pasisakymais mes, atsakovai Rūta Janutienė, Kęstutis Skrebys, Audrius Butkevičius, Valdas Vasiliauskas, VšĮ „Nataiva“ neturėjome tikslo teigti, kad ieškovai padarė kokias nors nusikalstamas veikas ar kitokius teisės pažeidimus, neturėjome ir neturime jokių duomenų apie tokių veikų ar pažeidimų padarymą ir neigiame tokius pasisakymus ir tokias savo pasisakymų interpretacijas, jeigu kai kuriems žiūrovams, klausytojams ar skaitytojams galėjo susidaryti toks įspūdis“, – dalyje savo paneigimo rašė R. Janutienė.
ELTA primena, kad visuomenininkas A. Tapinas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė paneigti kanale „OpTV“ paskleistą galimai tikrovės neatitinkančią informaciją. Ieškovu šioje civilinėje byloje be A. Tapino taip pat buvo viešoji įstaiga „Laisvės TV“.
Atsakovai šioje byloje – žurnalistė R. Janutienė, pirmasis krašto apsaugos ministras ir signataras Audrius Butkevičius, buvę parlamentarai Kęstutis Skrebys, Valdas Vasiliauskas, viešoji įstaiga „Nataiva“.
