A. Tapinas per dieną Ukrainai surinko per 300 tūkst. eurų: amerikiečiai neteko amo

„Tai buvo geriausias gimtadienis mano gyvenime. 13 441 žmogus atnešė man dovanų už bendrą 304 308 eurų sumą. Kaip sakoma, ačiū, kad nepamiršot, myliu visus“, – feisbuke rašė žinomas žurnalistas.

Jis pasidalijo, kad vis tik ir pats gavo dovanų. „Mano meilė prisiminė mano seną norą ir jį išpildė padovanojusi patefoną, o kolegos ir draugai aprūpino vinilais. Puikiai pavakarieniavom su tėvais, vaikais ir artimais žmonėmis. O dieną prieš gimtadienį pasidovanojau dovaną ir pats sau, šyptelėjus damai Fortūnai laimėjęs atranką į 10 000 vertės Pasaulio pokerio čempionatą Las Vegase. Žodžiu, gimimo diena buvo labai gera“, – konstatavo A. Tapinas.

Žurnalistas trumpai nusakė ir pokalbį su JAV fondo vadovu ir jo reakciją į surinktą sumą.

Jūs surinkot tiek per dieną? Mes surinkom milijoną, bet dirbom penkias savaites per visas Amerikos valstijas.

„O čia ištrauka iš ką tik įvykusio telefoninio pokalbio su fondo, kuriam skyrėm paramą, vadovu San Franciske.

– Sveiki, aš esu iš Lietuvos.

– Sveiki.

– Mes surinkom jums šiek tiek pinigų.

– O, smagu. Kiek?

– 300 000 eurų.

<ilga pauzė>

– Kaip sakot? Kiek?

– 300 000.

– <pauzė> gal galėtume pamatyti nuorodą ir tada vėl pasiskambinti?

<susisiunčiam nuorodom, vėl skambinamės, žmogus tikrai šoke>

– Jūs surinkot tiek per dieną? Mes surinkom milijoną, bet dirbom penkias savaites per visas Amerikos valstijas. Who are you?

– Small country with big heart. Lets buy some vests“, – rašė A. Tapinas, pridūręs, kad šalmų ir liemenių įsigijimo ir transportavimo operacijoje dalyvauja Nacionalinė kelių valstijų gvardija. A. Tapino iniciatyva ir Lietuva prisidės prie didžiulės siuntos, kuri per Lenkiją pasieks Lvivą, Ivano Frankivską ir iš ten karius.

Už dalį lietuvių suaukotų pinigų bus nupirkta dar liemenių, dalis bus panaudota apmokėti jau nupirktoms, o taip pat kelių JAV valstijų Nacionalinės gvardijos ir policijos pareigūnų padovanotų IV lygio šarvinių liemenių transportavimui per Lenkiją į Ukrainą.

„Gavę mūsų injekciją amerikiečiai žada greitai susitvarkyti logistiką, kad per savaitę Ukrainoje atsirastų 50 tonų sveriančios siuntos, kurios būtų apie 3 000 šarvinių liemenių ir dar papildomai šalmų. Apie kelionę ir ekipuotės įteikimą jie mus irgi informuos. Su Ukraina iki pergalės!“ – rašė A. Tapinas.