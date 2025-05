Taikos sutartis: pirmajai Karpavičiaus žmonai – 3,5 mln. eurų

Klaipėdos apygardos teismas gegužės 9 dieną patvirtino šalių gegužės 7 dieną pasirašytą taikos sutartį ir nutraukė Audronės Karpavičienės inicijuotą bylą – ji pretendavo į pusę buvusio vyro turto.

Šalys susitarė, kad H. Karpavičius per 6 mėnesius sumokės Audronei Karpavičienei 3,5 mln. eurų, o dar 875 tūkst. eurų jos mokėtino gyventojų pajamų mokesčio vėliausiai iki 2026 metų gegužės 1 dienos perves Valstybinei mokesčių inspekcijai, rašoma teismo nutartyje.

Pasak jos, pagal sutartį Audronė Karpavičienė atsisakė visų ieškinio reikalavimų H. Karpavičiui ir Aistei Karpavičienei. Pastaroji neturi atlikti jokių mokėjimų Audronei Karpavičienei ir nebus atsakinga H. Karpavičiaus įsipareigojimų pastarajai įvykdymą.

Audronė Karpavičienė teismo dar 2018 metais inicijuotu ieškiniu prašė jai priteisti 70,36 tūkst. vienetų (50 proc. akcijų) „Karpio“ akcijų, 50 vienetų (50 proc.) Širvintų pieninės akcijų, 501,55 tūkst. vienetų Tenerifėje registruotos įmonės „Rarkarpis“ akcijų, taip pat pusę buto Vytauto gatvėje Vilniuje, pusę namo Pamario gatvėje Neringoje, pusę garažo-stoginės ir sklypo Kanto gatvėje Klaipėdoje, pusę minėtų NT objektų Vilniuje ir Klaipėdoje nuomos pajamų, taip pat pusę piniginių lėšų, R. Karpavičiaus turėtų mirties dieną.

Tačiau Aistė Karpavičienė ir H. Karpavičius su tokiais reikalavimais nesutiko ir prašė juos atmesti, taikyti ieškinio senaties terminą.

Audronės Karpavičienės prašymas bylą baigti taikos sutartimi teisme gautas gegužės 8 dieną.

Be to, teismas pagal taikos sutartį panaikino visas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Jomis buvo areštuotas R. Karpavičiui priklausęs butas Vilniuje, namas Neringoje, namas, garažas-stoginė, kiemo statiniai ir žemės sklypas Klaipėdoje, jo sąskaita banke.

Be to, buvo areštuota 140,72 tūkst. vienetų (100 proc.) „Karpio“ ir 501,55 tūkst. vienetų „Rarkarpio“ akcijų, uždrausta „Karpio“ valdytojams priimti sprendimus dėl bendrovės turto pardavimo, įkeitimo ar kitokio perleidimo, „Marijampolės pieno konservams“, Lukšių pieninei ir įmonei „Ferogama“, Ukrainos įmonei „Vitaut“ bei „Rarkarpiui“ uždrausta be teismo leidimo perleisti, įkeisti ar dovanoti jų turtą ar akcijas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kovo 7 dieną padėjo tašką verslininko sūnaus Roko Karpio ginče dėl tėvo testamento – po LAT sprendimo R. Karpis galutinai nebegali pretenduoti į milijoninį R. Karpavičiaus turtą.

R. Karpio iniciatyva „Karpio“ vadove paskirta Asta Daminaitė vasarį atsistatydino, teismuose nutraukti ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.

BNS anksčiau rašė, kad galutinai užbaigus R. Karpavičiaus testamento bylą, tikėtina, bus atnaujintas 1988 metais su vyru išsiskyrusios Audronės Karpavičienės ieškinio, kuriuo ji pretendavo į pusę buvusio vyro turto, įskaitant „Karpio” akcijas”, nagrinėjimas.

Klaipėdos apygardos teismo posėdžiai šioje byloje vyko vasario 19 dieną, kovo 24 dieną ir balandžio 14 dieną, o toliau buvo suplanuoti gegužę ir liepą. Tačiau šalims pasiekus taikos sutartį ir nutraukus bylą posėdžių daugiau nebebus.

Gegužės 8-ąją – tą pačią dieną, kai Audronė Karpavičienė pateikė teismui prašymą bylą baigti taikos sutartimi, paskelbta, kad vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė perka bendrovę „Marijampolės pieno konservai“.

Vilkyškių pieninė ir „Karpis“ tuomet pasirašė sutartį dėl 90–100 proc. jos akcijų pirkimo-pardavimo, o galutinis akcijų skaičius priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo. Sandoris bus baigtas gavus Konkurencijos tarybos leidimą ir jei bus įvykdytos visos kitos išankstinės sutarties sąlygos.

BNS kovą skelbė, kad Vilkyškių pieninė vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į „Marijampolės pieno konservų“ ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui Šiaulių bankui.

R. Karpavičius per bendrovę „Karpis“ valdė „Marijampolės pieno konservus“, „Rarkarpį“ Tenerifėje, Lukšių ir Širvintų pienines, „Ferogamą“, Ukrainos „Vitaut“.