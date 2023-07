Suskaičiuoti Lietuvos ministrų turtai: akivaizdus lyderis – G. Landsbergis

Daugumos ministrų kabineto narių turtas per metus paaugo, didžiausiu išlieka užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio šeimos turtas, rodo antradienį Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbti 2022 metų deklaracijų duomenys.

Landsbergių šeimos turtas siekia 18,1 mln. eurų, iš jų daugiau kaip 13 mln. eurų sudaro ministro sutuoktinės Austėjos Landsbergienės turimų akcijų vertė. Šeimos turto vertė per metus nežymiai sumažėjo ir pernai siekė 18,5 mln. eurų.

Energetikos ministro Dainiaus Kreivio šeimos turtas – 1,5 mln. eurų, prieš metus jis siekė 1,47 mln. eurų. 2022 metais taip pat sumažėjo politiko šeimos pasiskolintų lėšų: nuo 539,2 tūkst. eurų 2021-aisiais iki 387,4 tūkstančių pernai. Tiek ministras, tiek jo sutuoktinė deklaruoja turintys po 547,7 tūkst. eurų vertės butų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės šeimos turto vertė per metus paaugo nuo 711,2 tūkst. eurų 2021-aisiais iki 931,3 tūkst. eurų pernai. Jos šeimos paskolos per metus sumažėjo nuo 155,9 tūkst. eurų iki 142,6 tūkst. eurų. Per metus augo jų turimo nekilnojamojo turto bei akcijų vertė.

Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės šeimos turtas per metus paaugo nuo 93,3 tūkst. eurų 2021-aisiais iki 352,2 tūkst. eurų pernai. 2022-aisiais ji taip pat pasiskolino 225 tūkst. eurų. 271,9 tūkst. eurų šių lėšų sudaro butas.

Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio šeimos turto vertė siekia 238,3 tūkst. eurų, prieš metus jis buvo 222,9 tūkst. eurų vertės. Per metus išaugo jo nekilnojamojo turto vertė.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko šeimos turto vertė – 328,6 tūkst. eurų. Prieš metus jis siekė 258 tūkst. eurų. Išaugo ministro šeimos nekilnojamojo turto ir santaupų vertė.

Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio šeimos turtas siekia 322,4 tūkst. eurų, prieš metus jo vertė buvo per 316 tūkst. eurų. Šeimos paskolos per metus sumažėjo nuo 94,6 tūkst. eurų iki 65 tūkst. eurų. Ministras ir žmona turi po 92 tūkst. eurų vertės nekilnojamojo turto.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas su žmona turi apie 244,3 tūkst. eurų vertės turto, taip pat yra paėmęs per 254,8 tūkst. eurų paskolą. Lyginant su ankstesniais metais, augo tiek politiko turtas, tiek paskola: 2021-aisiais S. Gentvilas deklaravo 226,4 tūkst. eurų turtą ir 217,2 tūkst. eurų paskolą. 174 tūkst. eurų iš ministro šeimos turto sudaro nekilnojamasis turtas.

Finansų ministrės Gintarės Skaistės šeimos turto vertė – 236,6 tūkst. eurų, prieš metus ji siekė 231,8 tūkst. eurų. Apie pusę šios sumos sudaro gyvenamojo namo vertė.

Kultūros ministro Simono Kairio šeimos turtas per metus paaugo nuo 176,7 tūkst. eurų 2021-aisiais iki 211,9 tūkst. eurų pernai. Šeimos paskolos taip pat padidėjo nuo 78 tūkst. eurų 2021-aisiais iki 94,2 tūkst. eurų pernai. Didėjo ministro šeimos nekilnojamojo turto bei automobilių vertė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, pareigas pradėjęs eiti šį mėnesį, deklaracijas teikė kaip viceministras. Jo šeimos turtas pernai siekė 151,6 tūkst. eurų, jis taip pat turėjo 96,9 tūkst. eurų paskolų. 2021-aisiais jo turtas sudarė 117,9 tūkst. eurų, paskolos suma buvo tokia pati. Per metus augo jo nekilnojamojo turto, santaupų vertė.

Teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos turtas per metus nepakito: kaip ir 2021-aisiais, pernai ji deklaravo su sutuoktiniu turinti 77 tūkst. eurų vertės turto, 65 tūkst. iš jų sudarė butas.

Per metus žymiai paaugo krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko turtas: jis nurodo pernai turėjęs 72,4 tūkst. eurų vertės turto ir 5,9 tūkst. eurų paskolą. Pernai ministras deklaravo turintis 14 tūkst. eurų vertės automobilį ir paėmęs per 8 tūkst. eurų paskolą. Ministro turto vertę padidino 60 tūkst. eurų vertės butas. Jo sutuoktinė deklaruoja turto neturinti.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė taip pat deklaruoja turinti tiek pat turto, kiek ir prieš metus: 37,3 tūkst. eurų santaupų.