Šunys, keičiantys gyvenimus

Šių metų gegužę Lietuvoje lankėsi garsus kinologas iš JAV Pavelas Rubenas, visą savo energiją skiriantis šunims asistentams atrinkti ir rengti. Išskirtiniame interviu „Kauno dienai“ jis pasakoja, kas sunkiausia šiame darbe, kaip atrenka šuniukus ir kokios veislės šiai kilniai misijai tinka labiausiai.

– Pavelai, kaip atradote savo kelią, kuris atvedė iki šunų asistentų dresuotojo? Kaip atradote šią profesiją? Tokių specialistų nėra labai daug.

– Ilgus metus dirbau specialiųjų operacijų tarnyboje. Turėjau unikalią galimybę matyti tarnybinius šunis ir kiek daug jie gali nuveikti gelbstint žmones, įveikiant įvairias užduotis. Mane visada žavėjo šuns ir jo vedlio ryšys. Su baltu pavydu stebėjau, kaip jie drauge dirba, ir tyliai pasvajodavau, kad ir aš vieną dieną turėsiu šunį, su kuriuo nuveiksime svarbių darbų.

Baigęs tarnybą iškart pradėjau mokytis, kad galėčiau tapti šunų dresuotoju. Juo tapau ir labai tuo džiaugiuosi. JAV dirbu kaip šunų asistentų treneris. Valstijose, kai šuo asistentas jau yra parengtas dirbti su žmogumi, jis turi tiek pat teisių kaip ir žmogus. Tokie šunys gali eiti visur: į restoranus, viešbučius, šeimininkus lydi lėktuvuose – keliauja salone, kaip ir kiti keleiviai.

– Papasakokite daugiau apie savo darbą. Kuo iš esmės skiriasi parengti šunį asistentą nuo rengiamo tarnybai?

– Tarnybiniai šunys paprastai treniruojami taip, kad būtų ypač paklusnūs, jie griežtai klauso savo šeimininkų komandų ir vykdo visas jiems patikėtas užduotis. Šie šunys labai daug treniruojasi ir tai daro grėsmingomis sąlygomis, kai, pavyzdžiui, jiems virš galvos skrenda kulkos ar yra daug kitų išorinių trikdančių faktorių. Jie mokomi nepaisyti savo baimių ir atlikti pavestą darbą. Tarnybiniams šunims neleidžiama daryti to, kas jiems galėtų pasirodyti reikalinga tam tikroje situacijoje, – jie privalo aklai paklusti komandoms.

Paprasčiau sakant, tarnybiniai šunys vykdo komandas, o šunys asistentai mokomi padėti žmogui. Jie patys, nelaukdami nurodymo, galvoja, kaip pasielgti atitinkamoje situacijoje.

Šunys asistentai privalo greitai priimti sprendimą, jei nualpsta ar pargriūva jų šeimininkas ir jam staiga prireikia medikų pagalbos. Rengiame itin kruopščią šių šunų atranką.

– Papasakokite, kaip vyksta atranka? Kaip pastebite, kuris šuo turi galimybių tapti asistentu, o kuris ne?

– Kai žmonės renkasi augintinį namams, dažniausiai kreipia dėmesį, kaip atrodo jų tėvai, koks jų būdas, ar gražiai atrodo, kiek tėvai pelnė titulų parodose ir pan. Rečiau atsižvelgiama, koks šuniuko charakteris ir ar jis protingas. Jei šuniukas neturi pakankamai potencialo – jį gali dresuoti, kiek nori, bet iš jo šuns asistento nebus, todėl reikia labai kruopščiai įvertinti mažylius.

Visuomet ieškome pačių protingiausių ir geriausio charakterio šunų. Iš tiesų viskas vyksta paprastai. Vykstame į daugybę veislynų, kruopščiai apžiūrime šuniukų vadas, atliekame įvairius testus, kad pamatytume, ar šuo turi galimybių ateityje tapti asistentu.

Pavyzdžiui, imituojame tam tikras situacijas, tarkime, šuniuką paguldome ant nugaros ir stebime, ar jis ramiai elgiasi, kaip reaguoja, metame kokį nors daiktą už šuniuko ir stebime, kaip jis sureaguos į triukšmą, ar labai išsigąs. Yra daug įvairių užduočių, kurias davęs gali spręsti, ar ateityje iš jo bus galima išauginti šunį asistentą.

Europoje aplankau daugiau kaip 10–15 skirtingų veislynų ir iš jų atsirenkame pačius geriausius šuniukus.

– Nuo kokio amžiaus galima pradėti jų atranką?

– Kai šuniukui sueina du mėnesiai, jau galima pamatyti, ar jis turi galimybių, o paskui viskas priklauso nuo to, kaip jam seksis mokymo kursuose.

– Ar teko lankytis Lietuvos veislynuose? Kokį įspūdį jie paliko?

– Taip, lankiausi „Beržoro“ veislyne (trumpaplaukių vengrų vižlų veislynas, įkurtas 2008 m. – red. past.). Čia pamačiau patį perspektyviausią šunį. Toks jis pirmas per visą mano karjerą. Atlikome gausybę testų ir šuo su jais visais puikiai susitvarkė.

Iš šio veislyno taip pat turiu kitą šunį, jis dresūros pamokas įveikė rekordiškai greitai! Tai pirmas toks šuo per visą mano darbo istoriją. Labai džiaugiuosi atradęs šį veislyną.

– Kokios šunų veislės labiausiai tinka būti asistentais?

– Šiam darbui patys geriausi visų veislių, išvestų medžioti, šunys: auksiniai retriveriai, vižlai, puikiai gebantys surasti nušautą paukštį ar surasti besislepiantį triušį. Pavyzdžiui, vokiečių, belgų aviganiai išvesti, kad gintų žmogų, todėl jie taip greitai neperpranta užduočių, skirtų šunims, kurie mokomi asistuoti.

– Ar šiam darbui netinka neveisliniai šunys? Kitaip sakant, šunys mišrūnai negali būti šunimis asistentais?

– Ne, šių šunų nesirenkame. Tik veislynai gali užtikrinti, kad gyvūnai būtų veisiami pagal aukščiausius standartus. Tam, kad šuo galėtų būti veisiamas, jis turi būti kliniškai sveikas, jį įvertina veterinarijos gydytojai. Veisliniams šunims, kuriuos planuojama veisti, atliekama oficiali klubo sąnario ekspertizė, patikrinamos akys, atliekamas DNR testas. Tai leidžia užtikrinti, kad veisiamų šunų palikuonys bus kiek įmanoma sveiki. Deja, šunims mišrūnams to užtikrinti negalima.

– Kaip mažesnių veislių šunys? Ar asistentais gali tapti tik didelių veislių šunys?

– Iš tiesų, asistentais gali būti tik dideli šunys dėl vienos priežasties – prireikus jie padės žmogui atsistoti ar išlaikyti pusiausvyrą. Nors maži šuniukai yra puikūs mūsų draugai, to padaryti jie negalės, nes yra per maži.

Nesakau, kad tai visiškai neįmanoma, tačiau galiu patikinti – parengti tokį šunį būtų tikrai nelengva (šypsosi).

– Kiek laiko paprastai užtrunka parengti šunį, kad jis galėtų keliauti pas šeimininką ir tapti jo asistentu?

– Užtrunka iki metų. Pirmiausia šuniukas turi įveikti bazinius mokymus, jį socializuojame, mokome paklusnumo. Mokome atitinkamai elgtis važiuojant viešuoju transportu, traukiniu, taksi, teatre, skrendant lėktuvu ir pan.

Svarbu suprasti, kad šunys padeda žmonėms su negalia, todėl jie išmoksta tinkamai reaguoti kritinėse situacijose. Maždaug tik 15 proc. iš atrinktų šunų įveikia visą mokymų programą.

Šunys turi savo pagrindinius instinktus – maistas, išgąstis ir t. t. Kai veikia instinktai, šunys elgiasi taip, kaip jie diktuoja, o ne mes sakome. Dėl to sunkiausia šunį išdresuoti elgtis paklusniai ir taip, kaip mes sakome, ignoruojant savo instinktus. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tik keletas iš daugybės šunų gali tapti žmogaus asistentu. Pavyzdžiui, ne kiekvienas šuo atsiguls ir parodys pilvą kokioje nors stresinėje situacijoje.

– Ar po šių kursų šuo iškart keliauja pas šeimininką? Galbūt yra skiriamas adaptacijos laikas, kad jie geriau vienas kitą pažintų, o šuo suprastų žmogaus poreikius?

– Šuo iškart pasirengęs dirbti, mes jo naują šeimininką apmokome, kaip elgtis su šunimi. Šie keturkojai pagalbininkai – nepamainoma pagalba žmonėms su negalia, nes jų padedami gali gyventi visavertį gyvenimą. Šie specialiai ištreniruoti keturkojai atlieka daugybę reikšmingų užduočių.

– Kokias užduotis gali atlikti šunys asistentai?

– Jie ne tik padeda judėti, bet ir padeda pakelti ar atnešti daiktus, atidaryti ar uždaryti duris, įjungti ar išjungti šviesą. Jie geba netgi teikti medicininę pagalbą: įspėja apie gresiantį epilepsijos priepuolį, praneša apie kritusį cukraus kiekį kraujyje (tai aktualu žmonėms, sergantiems diabetu), pastebi artėjančius panikos priepolius ir t. t. Be to, jie – nepamainomi pagalbininkai, kurie tiesiog būdami šalia padeda įveikti stresą, nerimą.

Ko gero, esate matę neregių su šunimis vedliais, lydinčiais juos gatvėje. Šie šunys moka balsu įspėti apie artėjančias kliūtis ar pavojų. Jie talkina kurtiesiems, padeda atpažinti įvairius garsus.

– Kiek šunų asistentų parengiate per metus?

– JAV per metus parengiame penkis šunis asistentus. Stengiamės užmegzti ryšius su kitais veislynais, kad galėtume mokymo programą sutrumpinti. Užuot rengę 100 šunų, iš kurių sėkmingai visus mokymus įveikia penki, norime veisti šunų asistentų palikuonis su didelio potencialo kalėmis. Manome, kad šių tėvų palikuonys turi daugiausia galimybių tapti asistentais. Tai padėtų mums sutaupyti laiko, nes, kaip minėjau, daug šunų per ilgą mokymo programą atkrinta.

„Beržoro“ veislyne atradau labai protingų šunų. Vieną savo šunį suporavome su jų kalyte ir tikimės, kad šuniukai bus tokie pat protingi ir talentingi kaip jų tėvai (šypsosi).

– Kokia šių šunų paklausa JAV?

– Paklausa tikrai didelė ir ji auga. Mūsų šalyje keliauti lėktuvo salonuose gali tik emocinę pagalbą teikiantys šunys asistentai. Oro linijos, patikėkite, tikrai nenori matyti šunų ant savo lėktuvų sėdynių, tačiau jie be galo reikalingi žmogui su negalia. Taigi, žmonių, kuriems reikalinga šuns pagalba, yra labai daug, tačiau jų gauti, gaila, pavyksta ne visiems.

– Kalbate, kad parengti šiuos šunis užtrunka, o kursus baigia vos keli šuniukai iš 100. Tai leidžia manyti, kad šunų asistentų kainos labai didelės. Kiek jie kainuoja?

– Taip, iš tiesų jie kainuoja nepigiai – panašiai kaip veisliniai žirgai. Šuniuko kaina, priklausomai nuo tėvų pasiekimų, kainuoja apie 2 tūkst. eurų. Jeigu šunelis parodo didelį potencialą, kaina atitinkamai auga.

Reikia suprasti, kad juos parengti brangu, nes į rengimą įskaičiuojamas dresuotojo darbas, laikas. Kuo daugiau šuo turi sertifikatų, liudijančių kvalifikaciją, tuo jis brangesnis. Šunų asistentų kaina siekia nuo 14 iki 18 tūkst. eurų. Žinoma, gali būti ir dar brangesnių.

– Tai tikrai nemaži pinigai. Galbūt JAV valdžia suteikia paramą ir padeda šiuos šunis įsigyti žmonėms su negalia?

– Ne, valdžia prie to neprisideda, tačiau JAV yra tokie teisės aktai, kad šunys asistentai turi tiek pat teisių kaip ir žmonės. Europoje to dar nėra, skirtingose šalyse skiriasi ir reguliavimas. Tiesa, yra tam tikrų labdaros ir neįgalius asmenis vienijančių organizacijų, kurios renka aukas, kad galėtų tokius šunis nupirkti tiems, kuriems jų labiausiai reikia.

– Minėjote, kad turite savo šunį. Kuo jis vardu ir kiek metų esate drauge?

– Taip, auginu trumpaplaukį vengrų vižlą, jo vardas Mailo. Jam ketveri metai, šunimi asistentu dirba jau trejus metus. Jis neįtikimai protingas, visą kursą baigė mažiau nei per metus! Jis su manimi aplankė penkiolika šalių. Daugiau jo nuotraukų galite pamatyti instagramo profilyje @Elegant_Obedience.

– Lietuvoje lankotės ne pirmą kartą. Kokį įspūdį paliko mūsų šalis ir mūsų veisėjų šunys? Juos jau galėjote apžiūrėti gegužės pabaigoje Palangoje vykusioje tarptautinėje šunų parodoje.

– Taip, teko aplankyti šią parodą, joje dalyvavo ir mano šuo. Lietuva yra nuostabi šalis ir, sakyčiau, jūs pagal savo veisėjų demonstruojamus pasiekimus lenkiate latvius, estus. Man labai patinka, kad šunų pasaulyje Lietuva nuo JAV yra labai toli.

Be to, lietuviai puikiai supranta, kad šuniuko potencialas – ne vien puiki jo išvaizda, ypatybės, būdingos veislei, bet ir elgesys, charakteris, daug kitų subtilių dalykų, kurie labai svarbūs. Neabejoju, kad čia grįšiu dar ne kartą.

Žmogaus pagalbininkai – pakeliui į pasaulį

Jolita Glambockaitė

„Beržoro“ veislyno savininkė ir veisėja

Su Pavelu susipažinome, kai jis pas mane atvažiavo išsirinkti šuniuko. Jam labai patiko veislyno šunys, todėl nusprendė, kad būtent čia gyvenanti patelė puikiai tiktų jo vižlo patinėliui Mailo. Čia šis išskirtinis šuo ir susiporavo su mūsų kalyte Mistika of Beržoras, jie susilaukė trijų gražių šuniukų. Nuo Mailo mažylių laukiame ir iš kitos mūsų kalytės – History of Beržoras. Tikimės, kad mažyliai iš tėvų perims pačias geriausias savybes ir po atrankos ir mokslų taps geriausiais žmonių pagalbininkais. Be to, Pavelas mano veislyne pamatė veimaranerių kalytę Dženifer. Jis įžvelgė didžiulį jos potencialą ir paprašė tapti jos bendraturčiu. Dabar ji išvykusi į JAV, stropiai mokosi ir, tikiu, greitai taps žmogaus asistente. Už Atlanto ji pabuvo tik du mėnesius ir neseniai Dženifer su Pavelu mane aplankė. Negalėjau patikėti, kiek daug ji visko moka! Net neabejoju, kad ji taps diplomuota žmonių pagalbininke.