Stiprus vėjas vertė medžius: jie krito ir ant automobilių, ir vaikų darželyje

„Daugiausia iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje – 17 kartų, paskui Kauno – 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje – po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 15.21 val. Kaune, Birželio 23-iosios gatvėje, vaikų darželio teritorijoje nuvirto medis.
Atvykę ugniagesiai medį supjaustė ir patraukė.
Tuo metu Kaune, Plento gatvėje, medis užvirto ant kieme stovėjusio automobilio „Toyota Auris“ ir jį apgadino. Šis medis taip pat buvo supjaustytas ir patrauktas.
Kitas iškvietimas šiame mieste buvo gautas iš V. Krėvės prospekto – ant pėsčiųjų tako rastas nuvirtęs medis. Atvykę ugniagesiai patraukė nulūžusią medžio šaką.
13.55 val. gautas pranešimas, kad K. Šklėrio gatvėje nulūžęs medis nuvirto ant tvoros, užtverta dalis kelio. Medis buvo supjaustytas ir patrauktas.
Prieš vidurdienį buvo gautas pranešimas, kad Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Daukantų kaime, Miško gatvėje, ant kelio nuvirto medis ir nutraukė elektros laidus, jie kibirkščiavo.
Medis buvo nuvirtęs šalia kelio, ant važiuojamosios kelio dalies kibirkščiavo laidai. Gelbėtojai budėjo, kol į įvykio vietą atvyko ESO darbuotojai.
Dar vienas pagalbos prašymas iš Prienų rajono buvo gautas vakare.
19.15 val. pranešta, kad Stakliškių seniūnijoje, Pikelionių kaime, Verknės gatvėje, labirinto stovyklavietėje pavojingai lūžo medis, gali nukristi ant elektros laidų.
Ugniagesiai budėjo, kol atvyko ESO darbuotojai.
Daug kur vėjo gūsiai siekė iki 15–20 m/s
Kaip ketvirtadienį skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, trečiadienį vietomis trumpai palijo, griaudėjo perkūnija, krito smulki kruša. Daug kur vėjo gūsiai siekė iki 15–20 m/s, Panevėžyje – 21 m/s.
Aukščiausia oro temperatūra 14–20 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palijo. Žemiausia oro temperatūra 5–10, Ventėje – 12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–18, ežeruose – 10–17, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)