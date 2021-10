Spalio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.21 val., leidžiasi 18.55 val. Dienos ilgumas 11.34 val.

Mėnulis (delčia) teka 0.03 val., leidžiasi 17.46 val.

Vardadieniai:

Benigna, Emanuelis, Mantas, Mintė, Remigijus, Teresė

Datos:

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Pasaulinė vegetarų diena

Pasaulinė muzikos diena

Tarptautinė kavos diena

Lietuvos kelių policijos diena

Tarptautinė šypsenos diena

1602 — Karaliaučiuje mirė vienas lietuvių raštijos pradininkų, vertėjas, istorikas Jonas Bretkūnas. Gimė 1536 m.

1659 — LDK kariuomenė vadovaujama Boguslavo Radvilos užėmė Liepoją.

1881 — gimė choro dirigentas, pedagogas Antanas Marijošius. Mirė 1957m.

1885 — gimė Mykolas Jeronimas Krupavičius, kunigas, Lietuvos valstybės veikėjas, Pasaulio lietuvių krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas. Mirė 1970 metais Čikagoje.

1911 — mirė žymus istorikas, psichologas, filosofas bei sociologas Wilhelm Dilthey (Vilhelmas Diltėjus). Gimė 1833 m.

1915 — Panevėžyje įkurta pirmoji lietuviška gimnazija.

1928 — Joniškyje žydų šeimoje gimė lietuvių kilmės Holivudo aktorius Laurence Harvey (Lorencas Harvis). Mirė 1973 m.

1934 — Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji valstybinė sporto institucija — Kūno kultūros rūmai.

1936 — Kaune įkurtas Vytauto Didžiojo kultūros muziejus.

1941 — gimė poetas Steponas Algirdas Verba.

1992 — talonai tapo laikinuoju pagrindiniu piniginiu vienetu, o rublių apyvarta buvo nutraukta.

2009 — 34 metų Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas Maltoje vykusio pasaulio galiūnų čempionato finale pagerino planetos „rąstų“ vertimo (Fingal’s Fingers) rungties rekordą. Lietuvis rungtį įveikė per 28,69 sek. ir ankstesnį pasaulio rekordą pagerino 3 sek.

2009 — Lietuvos dviratininkė Simona Krupeckaitė laimėjo Kolumbijoje vykstančių 19-ųjų tarptautinių treko varžybų „Caracol de Pista“ 200 m sprinto rungtį.

2012 — režisierės Dalios Tamulevičiūtės premija skirta Kauno valstybiniam dramos teatrui su spektakliu „Liūdnas Dievas“.

Spalio 1-oji pasaulio istorijoje:

1207 — gimė Anglijos karalius (1216—1272) Henrikas III.

1684 — mirė prancūzų klasikinės tragedijos tėvu vadinamas Pierre Corneille (Pjeras Kornelis). Jis išgarsėjo sukūręs tragediją „Sidas“, vaizduojančią to meto Prancūziją. Gimė 1606 m.

1754 — gimė Rusijos caras (1796—1801) Pavelas I.

1795 — Belgija tapo Prancūzijos dalimi.

1865 — Paryžiuje gimė prancūzų kompozitorius, muzikos kritikas, simfonijos „Burtininko mokinys“ autorius Paul Dukas (Polis Diuka). Mirė 1935 m.

1881 — gimė aviacijos inžinierius William Boeing (Viljamas Boingas). Mirė 1956 m.

1904 — Ukrainoje gimė vienas garsiausių pasaulio pianistų Vladimiras Horovicas.

1904 — gimė austrų fizikas Otto Robert Frisch (Otas Robertas Frišas), kurio darbai urano atomo tyrimo srityje prisidėjo prie atominės bombos sukūrimo.

1908 — pirmą kartą prekyboje pasirodė Henry Ford (Henrio Fordo) sukurtas automobilis „Ford T“.

1924 — gimė 39-asis JAV prezidentas (1977—1981) James Earl Jimmy Carter (Džeimsas Erlas Džimis Karteris).

1928 — Sovietų Sąjungoje priimtas pirmasis penkmečio planas pramonės gamybai ir žemės ūkiui vystyti.

1936 — Ispanijos nacionalistų vyriausybės vadovu paskirtas generolas Francisco Franco (Fransiskas Frankas).

1943 — Antrojo pasaulinio karo metais po mėnesį trukusių mūšių sąjungininkai užėmė Neapolį Italijoje.

1949 — įkurta Kinijos Liaudies Respublika, kurios lyderiu tapo Mao Zedong (Mao Dzedongas).

1964 — Japonijoje tarp Tokijo ir Osakos pradėjo kursuoti pirmasis greitasis traukinys.

1960 — Nigerija tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos, tačiau išliko Britanijos Tautų Sandraugos nare.

1960 — Kipro Respublikos Nepriklausomybės diena.

1969 — britų ir prancūzų gamybos „Concorde“ lėktuvas per bandomąjį skrydį virš Prancūzijos pirmą kartą viršijo garso greitį.

1980 — Varšuvos teismas įteisino pirmas šešias nepriklausomas Lenkijos profsąjungas.

1982 — Helmut Kohl (Helmutas Kolis) tapo šeštuoju Vakarų Vokietijos kancleriu.

1989 — Danija tapo pirmąja pasaulio valstybe, įteisinusia homoseksualų vedybas.

1989 — VDR valdžia leido beveik 7000 vokiečių pasitraukti į Vakarų Berlyną.

1994 — JAV ir Japonija sutarė pagrindiniais prekybos klausimais, išvengdamos prekybinio karo.

1997 — Indijoje mirė mažiausias žmogus pasaulyje Gul Mohammed (Gulas Mohamedas). Jo ūgis buvo 57 cm, o svoris — 17 kg. Gimė 1957 m.

2010 — būdamas 103 metų amžiaus mirė Kilian Hennessy (Kilianas Henesis), kurio šeimos pavardė yra tapusi tauraus konjako sinonimu.

2011 — Danija tapo pirmąja pasaulyje šalimi, kurioje įsigaliojo riebalų akcizas. Naująjį mokestį Danijos vyriausybė įvedė rūpindamasi gyventojų sveikata ir siekdama sumažinti daug riebalų turinčių maisto produktų vartojimą.

2013 — būdamas 66-erių mirė JAV rašytojas Tom Clancy (Tomas Klensis).

Spalio 1-oji šou pasaulyje:

1967 — grupė „Pink Floyd“ atskrido į Niujorką pradėti savo pirmąjį turą po JAV.

1970 — Sietle, Vašingtono valstijoje, buvo palaidotas gitaros legenda Jimi Hendrix (Džimis Hendriksas).

1996 — grupė „Nirvana“ išleido savo „gyvo garso“ albumą „From the Muddy Banks of the Wishkah“.

2004 — mirė vienas garsiausių praėjusio amžiaus fotografų amerikietis Richard Avedon (Ričardas Avedonas). Gimė 1923 m.

2010 — britų rokeris Noel Gallagher (Noelis Galageris) susilaukė trečiosios atžalos — jo draugė Sara MacDonald (Sara Makdonald) pagimdė sūnų Sonny Patrick (Sonį Patriką).

2011 — po 28 metus trukusios draugystės susituokė grupės „Kiss“ lyderis Gene Simmons (Džinas Simonsas) ir aktorė Shannon Tweed (Šenon Tvid).