Skolų išieškojimas nuo šiol – ir nuotoliniu būdu

Nauja tvarka pateikti antstoliams vykdomuosius dokumentus išieškant pinigų sumas (tame tarpe alimentų išieškojimo bei išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto) priimta siekiant daugiau vykdymo veiksmų atlikti nuotoliniu būdu, taip pat palengvinti skolininko padėtį – priverstinis išieškojimas jam taps pigesniu ir paprastesniu.

„Pokyčiai antstolių veikloje padeda užtikrinti skaidresnį, saugesnį ir pigesnį skolų išieškojimo procesą. Byloje dalyvaujantys asmenys nuotoliniu būdu gali susipažinti su byla, sužinoti priimtų sprendimų priežastis bei eiliškumą, matyti kada ir kokius veiksmus atliko antstolis“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Pasak jos, pandemijos akivaizdoje ypatingai svarbus saugumo aspektas, kurio ir padės pasiekti platesnis elektroninių priemonių taikymas.

Elektroninius vykdomuosius dokumentus suinteresuoti asmenys antstoliui turės pateikti Antstolių informacinėje sistemoje www.antstoliai.lt. Patvirtinti tapatybę reikės elektroniniu arba mobiliuoju parašu. Besikreipiantieji privalės nurodyti skolininko ir jo gyvenamosios vietos duomenis, skolos dydį bei kitą aktualią informaciją, pridėti skaitmeninį vykdomąjį dokumentą.

Rašytinius (popierinius) vykdomuosius dokumentus reikės siųsti paštu Lietuvos antstolių rūmams – tuomet suskaitmenintas vykdomasis dokumentas per penkias darbo dienas bus įkeltas į Antstolių informacinę sistemą ir toliau vykdomas elektroniniu būdu.

Skolų išieškojimo dokumentus antstoliams paskirstys pati informacinė sistema. Be to, visas naujas to paties asmens skolų išieškojimo bylas vykdys vienas antstolis.

Ne piniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, pavyzdžiui, dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bendravimo su vaiku, daiktų perdavimo ir toliau bus galima pateikti tiesiogiai savo pasirinktam antstoliui.

Ministerija pabrėžia, kad nauja vykdomųjų dokumentų skirstymo tvarka galios tik vykdomiesiems dokumentams, pateiktiems po sausio 1 dienos.