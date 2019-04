Skelbimas daugiabutyje: laiptinę valys įmonė, už durų palikite po 3 litrus vandens

Pirmininkas tik gąsdina?

Tiesa, skelbimo turinys gana neįprastu prašymu ir perspėjimais nesibaigia. „Laiptinės yra bendro naudojimo patalpos. Tie, kurie laiptinėje auginate gėles, auginkite jas savo bute. Visi kilimai prie buto durų nebus valomi. Tarp aukštų neturi būti kilimų, linoleumų, nes jie trukdys kokybiškai išvalyti laiptinę. Ačiū už supratingumą. Pirmininkas“, – dar dėstoma skelbime.

Šiauliuose, Talšos gatvėje, esančio penkių aukštų daugiabučio laiptinėje rastu skelbimu su portalo redakcija pasidalijęs gyventojas Rokas (redakcijai tikrasis vardas yra žinomas) klausė, ar tai yra normalu. „Pirmą kartą tokį keistą skelbimą matau. Galima juokauti, kad skelbime nėra nurodyta, kokioje taroje palikti tą vandenį – tai, tarkim, jei aš paliksiu litrą vandens puodelyje, tai mano duomenys turbūt irgi bus paviešinti lentoje?“, – sakė vyras, kuris kol kas kliaunasi tik nuogirdomis iš kaimynų.

„Mūsų name yra daug pensinio amžiaus sulaukusių bei butus nuomojančių žmonių. Iš pradžių gyventojams buvo siūloma po 5 eurus per mėnesį mokėti už valymo paslaugas „rimtai“ įmonei, tačiau gyventojai nesutiko. Tai dabar teko girdėti, kad už valymą mokėti nereikės, ateis dvi moterys ir joms reikės palikti tą vandenį už durų. Sako, kad čia viskas yra legalu“, – dėstė šiaulietis. Paklaustas, ar žada tuos tris litrus vandens už buto durų kiekvieną antradienį ir palikinėti, vyras tik šyptelėjo. „Nežadu aš to vandens palikti, juk aš už jį moku. Kaimynai pasakojo, kad pirmininkas čia tik gąsdina viešinti skelbimų lentoje tuos, kurie to vandens nepaliks, iš tiesų tai neviešins.Tai kam tada tokias nesąmones rašyti?“, – vyras stebėjosi, kodėl pirmininkas nepaliko jokių savo duomenų, tad iš pradžių šį skelbimą palaikė pokštu.

Pašnekovas teigė, kad laiptinės nėra apšnerkštos, grįžęs iš darbo vis mato grindis vandeniu sudrėkintas. „Mūsų aukšte mes pasikeisdami kas mėnesį valydavome arba jei negalėdavome, tai kelis eurus kaimynei sumokėdavome. Kadangi moteris dabar atsigulė į ligoninę, tai patys su skuduru prabraukiam, bet gal taip netinka?“, – Rokas teigė, kad jie kas mėnesį moka mokestį namo bendrijai.

Susisiekus su namo, kuriame yra penkios laiptinės, pirmininku, šis su žurnalistais bendrauti nepanoro. „Skelbimas kabo. Už laiptinės valymą mokės bendrija“, – trumpai tarstelėjo vyras, kuris nepanoro pasakyti savo vardo ir pavardės. „Rūpinkitės savo namais“, – prieš padedant telefono ragelį atšovė pirmininkas.

Toks skelbimas – nesąmonė

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (Lietuvos būsto rūmų) atstovė patikino, kad toks skelbimas nėra įprastas. „Neteko dar tokių dalykų girdėti. Tai yra neteisėtas dalykas, nebent pats pirmininkas savo sąskaita pripils kibirus vandens ir pastatys laiptinėse. Gal čia pirmininkas neteisingą skelbimą pakabino ir čia įvyko nesusipratimas?“, – spėliojo atstovė.

Jai pritarė ir Lietuvos būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius: „Dažniausiai sprendimai yra priimami teisės aktų pagrindu, o čia – chaosas, nesąmonė, absurdas. Įprastai yra samdomi arba žmonės, kurie gali tokią paslaugą suteikti, arba įmonė, kuri teikia valymo paslaugas, tad jie ir pasirūpina visomis reikalingomis priemonėmis. Šiuo atveju toks sprendimas yra niekinis: ką gali šios iniciatyvos rengėjai arba bendrijos pirmininkas padaryti žmogui, kuris nepalieka to vandens? Gal jis neturi galimybės to vandens palikti?“

Paklaustas, ką reiškia pirmininko žodžiai, kad už valymą mokės bendrija, teisininkas taip pat šyptelėjo. Anot jo, toks teiginys taip pat yra nesąmonė: „Tai valdymo forma, kai name gyvenantys butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai savo turto daliai sumoka mokesčius. Aišku, jeigu bendrijos narių ar savininkų susirinkime yra priimamas teisėtas, galiojantis, neprieštaraujantis jokiems teisės aktams sprendimas ir jis yra nevykdomas, tuomet tai yra pagrindas išieškoti pinigus.“

Žmonėms, kurie atsidūrė panašioje situacijoje kaip ir portalo pašnekovas Rokas, specialistas rekomenduoja kreiptis į miesto savivaldybės administraciją, kad būtų patikrinta bendrijos valdymo organų veikla.