Iš sinoptikų – prastos žinios

Anot jos, šiaurėje, šiaurės vakaruose esanti drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema vis labiau stiprėja, ypač virš Skandinavijos. Priglaudusi pietinį cikloną, vardu Barbara (kuris liūtimis Juodosios jūros regioną skandino, įgaus daugiau energijos), jau sekmadienį pasitrauks ryčiau mūsų ir porai dienų ten stabtels. Vakariau mūsų stiprėja sausesnis ir ramesnis anticiklonas, vardu Sieglinde, tad mes būsime šių dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje.
„Tarp jų ne tik banguotas atmosferos frontas stiprės, bet ir šaltesnio oro srautai jau nuo sekmadienio brausis. Dar ir stiproki, vėliau ir žvarbesni vėjai dažnai pūs. Kritulių, aišku daugiausia lietaus, irgi sulauksime. Po dar gana šiltos šios savaitės pabaigos dienomis, kitos savaitės pradžioje jau sulauksime vėsesnių orų, ypač naktimis. Kiek šilčiau, bet vis dar su lietumi, pagal dabartinius duomenis, turėtų būti kitos savaitės pabaigoje“, – nurodė sinoptikė.
Elvyros Latvėnaitės orų prognozė
Penktadienį, spalio 10 d., naktį ir rytą gausoko lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, ryte daugiau lis pietinėje ir rytinėje pusėje, įdienojus tik protarpiais palis. Vėjas naktį – vakarų, pietvakarių, dieną – vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15–18 m/s. Naktį stipresnis vėjas pūs vakariniuose rajonuose, o pajūryje naktį gūsiai sieks iki 20 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 6–9 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – apie 10–12 laipsnių, dienos metu – 10–15 laipsnių. Šilčiausia bus vakariniuose ir pietvakariniuose pakraščiuose.
Šeštadienį, spalio 11 d., protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Naktį pūs vakarų ir pietvakarių vėjas, dieną – šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks iki 15–17 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 6–11 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje, o šiaurės rytuose ir rytuose tik 2–5 laipsniai. Čia dirvos paviršių gali šaltukas iki 0 ar 4 laipsnių šalčio nubalinti, dieną – 12-17 laipsnių, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose.
Sekmadienio, spalio 12-osios, naktis bus be ženklesnio lietaus. Rytą pradės lyti šiauriniuose rajonuose, vėliau dieną lietaus debesys per Lietuvą slinks į pietus, o vakare šiauriniuose rajonuose gali viena kita šlapia snaigė iškristi. Naktį pūs vakarų ir pietvakarių vėjas, dieną – šiaurės vakarų – 8–13 m/s, gūsiai – 15–18 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 3–8 laipsnių, vėsiausia bus šiaurės rytuose ir rytuose, šilčiausia pajūryje – 9–11 laipsnių, dienos metu sušils iki 9–12 laipsnių.
Pirmadienį, spalio 13 d., protarpiais palis, daugiau dieną, jau gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Pūs šiaurės vakarų vėjas – 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, stipresnis vėjas bus pajūryje. Nakties metu temperatūra nukris iki 2–7 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – 8-10 laipsnių, dienos metu – 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienio, spalio 14-osios, naktis bus be ženklesnių kritulių. Rytą nusidrieks rūkas, dieną protarpiais palis, vėl gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Pūs šiaurės vakarų vėjas – 6–11 m/s. Nakties metu temperatūra nukris nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Šilčiausia nakties metu bus pajūryje – 5–8 laipsniai, dienos metu – 6–11 laipsnių.
Trečiadienį, spalio 15 d., protarpiais palis. Naktį pūs šiaurės vakarų vėjas – 3–8 m/s, dienos metu – 5–10 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 2–5 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – 6–10 laipsnių, dieną sušils iki 9–13 laipsnių.
Ketvirtadienį, spalio 16 d., protarpiais šiek tiek palis. Naktį pūs nepastovus vėjas – 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių – 7–12 m/s. Pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 3–8 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje, dieną – 9–13 laipsnių.
Penktadienį, spalio 17 d., protarpiais šiek tiek palis. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas – 7–12 m/s, stipresnis vėjas bus pajūryje. Nakties metu temperatūra nukris iki 6–11 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje, dienos metu sušils iki 9–13 laipsnių.
