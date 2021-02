Šilalės skiepų skandalas: M. Ūselienė teigia, kad jeigu reikės – susimokės

Ketvirtadienio rytą Šilalės ligoninėje – sujudimas, atvežama vakcina nuo koronaviruso. Renkasi ir antrą skiepą turintys gauti žmonės.

Kaip praneša LNK Žinios, paskiepyti Šilalėje ketvirtadienį norėta 18 žmonių. Tarp jų ir įmonės „Ambulansas“, kuri valdo Šilalės greitosios pagalbos stotį, vadovą Ričardą Ūselį, bei jo šeimos narius ir giminaitį verslininką. Vilniečiai atvyko antro skiepo.

„Tai čia jau keiksmažodžiu paverstas žodis „šeimos narys“, – sakė R. Ūselio žmona Marija Ūselienė.

Nepasirodė tik įmonės „Ambulansas“ vadovas R. Ūselis.

„Generalinis direktorius negali atvažiuoti, pas jį stenokardijos, priepuoliai. Jis nesiskiepija, bijo, vaistus naktimis geria, vien dėl šitos visos situacijos“, – aiškino „Ambulanso“ direktorius kokybei Algirdas Radvila.

Bet teigiama, kad pasveikęs R. Ūselis skiepą gaus.

„O šeimos narys, jis ką, ne žmogus? Šeimos nariai net praeitais metais savanorystės sutartis sudarė. Taip, jie nedirbo, nes jie bijojo“, – LNK Žinioms sakė A. Radvila.

Atvykėliai tikina, kad vakcinų iš Šilalės medikų neatėmę. Sako, kad skiepus gavę, nes kitaip jie būtų prapuolę.

„Pasakė, kad įmonėje serga žmonės ir negalės pasinaudoti skiepu. O mes kadangi stovėjome rezerviniame sąraše, atvažiavom ir pasiskiepijom. Tų skiepų dar liko nuo įmonės daugiau“, – teigė M. Ūselienė.

„Ambulanso“ vadovo žmona sakė esanti savanorė, o sūnus tvirtina, kad jis bendrovėje dirba ne tik informacinių technologijų specialistu, bet ir paramediku.

Tai yra precedentas, ką mes ištransliuojame visuomenei – kviečiame lipti per galvą.

„Iš šitos ligoninės kažkas paskambino ir pasakė, kad liks vakcinos ir kad reikia užpildyti sąrašą. Aš nežinau, kas ten pildė“, – sakė Vytautas Ūselis.

Antrojo skiepo atvykusius skandalingai pagarsėjusius asmenis į ligoninę palydėjo Šilalės Greitosios pagalbos stoties vedėja Loreta Kalninkaitė. Anot jos, skandalas išpūstas. „Ji baigiasi taip, kaip prasidėjo – burbulu. Politikavimu, medicinos paslauga tapo politika“, – sakė ji.

Bet revakcinacijai nepritarusi vietos valdžia primena, kad jų įtarimus Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) patvirtino. „Gavome atsakymą, kad būtent „Ambulanso“ Šilalės skyriaus vedėja L. Kalninkaitė į sąrašą negalėjo įtraukti kai kurių asmenų, jie konstatuoja, kad trijų asmenų. Tai yra būtent tie, kurie neturi darbo santykių, o turi savanorystės sutartis, STT tą konstatavo“, – sakė Šilalės rajono vicemeras Tadas Bartkus.

O Šilalės gyventojai įsitikinę, kad skiepyti rajone ir be vilniečių yra ką. „Mums geriausia būtų, kad savo žmones skiepytų, savo rajoną pirma tegul, o paskui, nežinau“, – sakė kalbinta Šilalės gyventoja.

„Mano uošvis eina 91 metus, o dar nėra paskiepytas. Močiutė – 85 metų. Tai kur teisybė?“ – klausė kitas vyras.

„Kas naglesnis, tas ir lenda“, – sakė kitas pašnekovas.

Skandalo atomazgą Šilalės rajono vicemeras vadina liūdna diena miestui.

„Tai yra precedentas, ką mes ištransliuojame visuomenei – kviečiame lipti per galvą, atvykti, kad ir į Šilalę, kitą rajoną per savo pažintis, ar per blatą ir gauti vakciną“, – sakė T. Bartkus.

Vicemeras primena, kad skiepijimo tvarką pažeidę fiziniai asmenys gali sulaukti 1,5 tūkst. eurų siekiančios baudos, o juridiniai – iki 6 tūkst. eurų baudų.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys yra sakęs, kad už antrą skiepo dozę gali tekti daug sumokėti.

„Mes laukiame, jeigu bus, tai sumokėsime. Pasipriešinimo jokio nerodom. Kol kas tik prieš mus yra spaudimas“, – kalbėjo R. Ūselio žmona.

Šilalės valdžia sako, kad bausti turėtų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), o kad pervažiavo kelias savivaldybes – policija.

Primename, kad sausio pradžioje Šilalės rajone medikams skirta vakcina buvo paskiepytas įmonės „Ambulansas“ vadovas R. Ūselis ir jo šeimos nariai, atvykę iš Vilniaus.

Paaiškėjo, kad sąraše galimai be eilės buvo paskiepytas ir verslininkas Juozas Pranckevičius, siejamas su Ūselių šeima. J. Pranckevičius dėl šio incidento atsiprašė, kai tuo tarpu R. Ūselis problemos čia neįžvelgė.