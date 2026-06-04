Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą

Parlamentas nepriėmė Muitinės įstatymo pataisų: už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė.
Pokyčiais siūlyta sujungti aštuonias teritorines ir specialiąsias muitines į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitine.
Finansų ministerijos, kuri rengė įstatymo pakeitimus, vadovas Kristupas Vaitiekūnas BNS sakė besigailintis parlamentarų sprendimo.
„Labai gaila, nes tai įstaiga ir institucija, kuriai tikrai reikėjo tos pertvarkos ir tokio pajudinimo, o dabar jis neįvyko. Pažiūrėsime, ką galime pataisyti, ir teiksime iš naujo“, – teigė ministras.
Pasak jo, Seimui patvirtinus muitinės reformą, sistema būtų efektyvesnė, naujam įstaigos vadovui būtų paprasčiau ją administruoti ir lengviau siekti strateginių tikslų: „Dabar to nebus, teks dirbti su sena sistema“.
Klausiamas, ar jau žino, kaip taisys pertvarkos projektą, ministras teigė, jog pokyčiai paaiškės po diskusijų su specialistais.
„Susižiūrėsime tikrai pas save (ministerijoje – BNS) viduje, apsitarsime su specialistais, su viceministru (kuruojančiu muitinės sritį – BNS) ir, manau, kad dar kartą teiksime“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Kiek reikės, tiek pagalvosime, ne ant karštos galvos darysime“, – pridūrė jis.
Už įstatymą balsavęs Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigė, kad naujasis muitinės veiklą reglamentuosiantis įstatymo variantas padėtų optimizuoti įstaigos valdymą.
Tuo metu konservatorius Mindaugas Lingė tvirtino, kad uždraudęs muitinės postuose pareigūnų rotaciją, Seimas pablogintų kovą su korupcija, o Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vitalijus Šerkšniovas tikino, jog reforma nepatogi regionams.
Įstatymo pakeitimus parengusi Finansų ministerija siūlė sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties – taip tikėtasi sulaukti daugiau kandidatų į muitinės vadovus.
Taip pat siekta palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis negalėtų nesuderinęs su finansų ministru spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo.
Siūlyta atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose.
Pakeitimų aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30 proc. institucijai skirtų lėšų.
Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.
Lietuvos muitinės sistemą dabar sudaro departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba, Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras ir trys teritorinės muitinės – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad jas sujungus darbuotojų nesumažėtų.
Pokyčiai turėjo įsigalioti nuo kitų metų sausio.
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