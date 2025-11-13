Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą: įtrauktos oreivių, kraujo donorystės ir diabeto dienos

Kaip numato ketvirtadienį priimtos įstatymo pataisos, birželio 11 d. bus minima Lietuvos oreivių diena, birželio 14 d. – Pasaulinė kraujo donorystės diena, lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto diena.
Už įstatymo pataisas, įteisinančias pasikeitimus atmintinų dienų kalendoriuje, ketvirtadienį balsavo 84 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.
Iniciatyvą dėl oreivystei skirtos atmintinos dienos pateikęs Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas sako, kad tokiu būdu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į Lietuvos oreivių pasiekimus. Anot jo, jie atstovauja Lietuvai įvairiose tarptautinėse karšto oro balionų varžybose ir garsina šalies vardą pasaulyje.
Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, 1988 m. birželio 9 d. Lietuvą pasiekė pirmieji vengrų gamybos karšto oro balionai „Lietuva“ ir „Viltis“. Po dviejų dienų – birželio 11 d., 6 val. 45 min. – Molėtų raj., Balninkų kaime, į dangų pakilo pirmasis Lietuvoje registruotas karšto oro balionas.
Siekiant skatinti kraujo donorystę, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, konservatorė Jurgita Sejonienė pasiūlė Pasaulinę kraujo donorystės dieną pripažinti atmintina diena. Jos teigimu, tokios dienos atsiradimas atkreips dėmesį į donorų indėlį gelbstint gyvybes, skatins kraujo donorystę.
Beje, birželio 14-oji taip pat yra Gedulo ir vilties, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atmintina diena.
Siekiant didesnio visuomenės informavimo apie diabetą ir jo prevencines priemones, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė pasiūlė įteisinti Pasaulinę diabeto dieną.
Ji tikisi, kad lapkričio 14 d. vyks įvairios edukacinės ir informacinės iniciatyvos, kurios padėtų mažinti diabeto susirgimų augimą.
2006 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja lapkričio 14-ąją oficialiai pripažino Pasauline diabeto diena. Nuo 2007 m. ši diena yra minima per insulino atradėjo Frederiko Bantingo gimimo dieną.
Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
