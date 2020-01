Sausio 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.42 val., leidžiasi 16.06 val. Dienos ilgumas 7.24 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 12.40 val., leidžiasi 01.13 val.

Vardadieniai:

Arimantas, Arimantė, Titas, Benediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika

Datos:

1891 — gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Pijus Krakaitis (rašė slapyvardžiu Benamis). Mirė 1948 m. Detroite (JAV).

1921 — gimė poetas, mokytojas Juozas Mečinskas.

1927 — gimė literatūros kritikas ir tyrinėtojas Algirdas Titus Antanaitis.

1998 — įvyko Lietuvos prezidento rinkimų antrasis turas. Prezidentu, nugalėjęs teisininką Artūrą Paulauską, buvo išrinktas Amerikos lietuvis, aplinkosaugininkas Valdas Adamkus.

2011 — eidamas 76-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė vienas žymiausių lietuvių kino režisierių, Nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys Almantas Grikevičius.

2015 — būdama 53 metų Rusijos mieste Sankt Peterburge mirė lietuvių kilmės aktorė Regina Leleikytė.

2016 — eidamas 57 metus mirė verslininkas, architektas, LRT laidų vedėjos Editos Mildažytės vyras Gintautas Vyšniauskas.

Sausio 4-oji pasaulio istorijoje:

1643 — gimė gravitacijos dėsnio atradėjas, anglų mokslininkas seras Isaac Newton (Izaokas Niutonas). Mirė 1727 m.

1710 — gimė italų kompozitorius Giovanni Pergolesi (Džiovanis Pergolezis).

1785 — gimė vokiečių filologas, tautosakininkas Jacob Grimm (Jakobas Grimas). Jakobas su broliu nuo 1805 m. rinko pasakas ir sakmes, kurios visame pasaulyje žinomos kaip brolių „Grimų pasakos“. J. Grimas mirė 1863 m. Berlyne.

1809 — gimė rašto akliesiems išradėjas prancūzas Louis Braille (Lui Brailis).

1941 — mirė prancūzų filosofas Henri Loiuis Bergson (Henris Bergsonas), 1927 m. Nobelio literatūros premijos laureatas.

1951 — Šiaurės Korėjos ir Kinijos komunistų pajėgos užėmė Seulą.

1960 — automobilio katastrofoje žuvo 1957 m. literatūrinės Nobelio premijos laureatas, rašytojas Albert Camus (Alberas Kamiu).

1961 — Kopenhagoje baigėsi 33 metus trukęs barzdaskučių padėjėjų streikas. Tai ilgiausias streikas istorijoje.

1965 — mirė amerikiečių kilmės anglų poetas ir dramaturgas Thomas Strearns Eliot (Tomas Stearnsas Eliotas), 1948 m. Nobelio literatūros premijos laureatas.

1973 — iš Monrealio muziejaus Kanadoje pavogta meno vertybių už 2 mln. dolerių.

1980 — JAV prezidentas Jimmy Carter (Džimis Karteris) sumažino grūdų pardavimą SSRS dėl invazijos į Afganistaną.

1995 — Bosnijos vyriausybė pradėjo savo dalinių atitraukimą nuo Sarajevo į demilitarizuotą zoną.

1997 — 60-metis Čekijos prezidentas Vaclav Havel (Vaclavas Havelas), prieš metus tapęs našliu, vedė 43-ejų metų aktorę Dagmar Veskrnova (Dagmarą Veskrnovą).

2010 — Los Andžele rasta negyva audringu gyvenimu garsėjusi 30-metė Casey Johnson (Keisė Džonson) — sveikatos priežiūros ir vartojimo prekių imperijos „Johnson and Johnson“ paveldėtoja.

2010 — šeichas Mohammad bin Rashed al-Maktoum (Mohamadas bin Rašidas Maktumas), Dubajaus valdovas ir JAE premjeras, oficialiai atidarė aukščiausią pasaulyje pastatą „Burj Khalifa“, 828 metrais iškilusį virš dykumos smėlynų. 160 aukštų dangoraižis, kurį statant buvo išlieta 330 tūkst. kubinių metrų betono ir panaudota 31,4 tūkst. tonų plieno, yra matomas iš už 95 kilometrų.

2010 — 67-erių metų Pietų Afrikos prezidentas Jacob Zuma (Džeikobas Zuma) vedė penktąkart — 37-erių metų nuotaką Thobeka Madiba (Tobeką Madibą).

2010 — Nagasakyje mirė 93 metų Tsutomu Yamaguchi (Cutomas Jamagučis), likęs gyvas per abu Antrojo pasaulinio karo pabaigoje JAV įvykdytus Japonijos atominius bombardavimus — Hirošimos ir Nagasakio — bei tapęs šių įvykių liudininku.

2012 — Čekijos „aksominės revoliucijos“ lyderis ir buvęs šalies prezidentas Vaclav Havel (Vaclavas Havelas), kuris mirė gruodžio 18 dieną eidamas 76-uosius metus, buvo palaidotas savo šeimos kape Prahos kapinėse.

2015 — būdamas 59 metų mirė vienas populiariausių italų kompozitorių Pino Daniele (Pinas Danielė), kuris savo kūryboje derino gimtojo Neapolio muzikinius motyvus ir džiazo bei bliuzo melodijas.

Sausio 4-oji šou pasaulyje:

1936 — Amerikos žurnalas „Bilboard“ pirmą kartą išspausdino perkamiausių plokštelių sąrašą. Pirmojo hit-parado viršuje buvo džiazo smuikininkas Joe Venutti (Džo Venutis) su savo melodija ,,Stop! Look! Listen!“

1943 — gimė britų bliuzo muzikos atlikėjas John McLaughlin (Džonas Maklahlinas).

1956 — gimė Bernard Sumner (Bernardas Samneris), grupės „New Order“ narys.

1960 — gimė „R.E.M.“ vokalistas Michael Stipe (Maiklas Staipas).

1971 — Didžiojoje Britanijoje pasirodė pirmasis Mick Jagger (Miko Džiagerio) filmas „Performance“.

2008 — „Auksiniam gaubliui“ nominuota britų aktorė Samantha Morton (Samanta Morton) ir jos sužadėtinis Harry Holm (Haris Holmas) vienoje Londono ligoninėje susilaukė naujagimės.

2010 — prancūzų aktorė Laura Smet (Lora Smė), roko legendos Johnny Hallyday (Džonio Halidėjaus) ir aktorės Nathalie Baye (Natali Beji) dukra, paguldyta į ligoninę po to, kai išgėrė vaistų ir alkoholio kokteilį.

2011 — būdamas 63 metų mirė škotų dainininkas ir dainų kūrėjas Gerry Rafferty (Džeris Rafertis), praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukūręs tokias hitais tapusias dainas „Baker Street“ ir „Stuck in the Middle With You“.

2012 — „Piko valandos 2“ (Rush Hour 2) aktorė Roselyn Sanchez (Roslin Sančes) ir jos vyras „Bjaurios tiesos“ (The Ugly Truth) aktorius Eric Winter (Erikas Vinteris) susilaukė pirmagimės mergaitės Sebella Rose (Sibelos Rouz).

2012 — būdama 99 metų mirė JAV fotografė Eve Arnold (Iv Arnold), tarp kurios žinomiausių darbų buvo Holivudo aktorės Marilyn Monroe (Merlin Monro) ir kitų garsenybių nuotraukos.