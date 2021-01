Sausio 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.17 val., leidžiasi 16.47 val. Dienos ilgumas 8.30 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 7.54 val., teka 14.51 val.

Vardadieniai:

Angelė, Jogundas, Jogundė, Natalis, Ilona, Anelė

Datos:

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

1736 — Stanislovas Leščinskis atsisakė Lenkijos ir Lietuvos sosto.

1901 — gimė kompozitorius Viktoras Kuprevičius. Mirė 1992 m.

1906 — gimė lietuvių prozininkas Povilas Abelkis. Mirė 1957 m.

1908 — gimė lietuvių filosofas ir poetas Antanas Maceina. Mirė 1987 m. Miunsteryje (Vokietija).

1920 — Kaune įsteigti Aukštieji kursai — Kauno universiteto pirmtakas.

1927 — mirė Katalikų bažnyčios veikėjas, arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Gimė 1871 m. 1987 m. paskelbtas palaimintuoju.

2011 — fotografui, žurnalistui ir kraštotyrininkui Bernardui Aleknavičiui suteiktas Klaipėdos garbės piliečio vardas.

2020 — eidamas 91-uosius metus mirė vienas iškiliausių Lietuvos istorikų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas profesorius Edvardas Gudavičius.

Sausio 27-oji pasaulio istorijoje:

1756 — gimė austrų kompozitorius, žymiausias pasaulyje klasicistinės muzikos kompozitorius Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgangas Amadėjus Mocartas). Mirė 1791 m.

1822 — paskelbta Graikijos nepriklausomybė.

1826 — gimė rusų rašytojas Michail Saltykov-Ščedrin (Michailas Saltykovas- Ščedrinas). Mirė 1889 m.

1832 — gimė anglų rašytojas Lewis Carroll (Luisas Kerolas), knygos „Alisa stebuklų šalyje“ autorius.

1859 — gimė Vokietijos imperatorius (1888—1918) kaizeris Wilhelm II (Vilhelmas II); po I pasaulinio karo jis pabėgo į Olandiją, kur 1941 metais mirė.

1880 — amerikiečiui Thom Edison (Tomui Edisonui) įteiktas elektros lemputės išradimo patentas.

1901 — mirė italų kompozitorius Giuseppe Verdi (Džuzepė Verdis). Gimė 1813 m.

1926 — Londone pirmą kartą viešai pademonstruotas televizorius.

1943 — Vokietijoje karo prievolė pradėta taikyti moterims.

1944 — galutinai sunaikinta nacių blokada aplink Leningradą.

1950 — JAV sutiko tiekti ginkluotę NATO aljanso nariams.

1964 — Prancūzija užmezgė diplomatinius santykius su Kinija.

1967 — JAV, SSRS ir dar 60 valstybių pasirašė susitarimą, kuriuo ribojama karinė ginkluotė kosminėje erdvėje.

1969 — keturiolikai vyrų, tarp jų devyniems žydams, Irake įvykdyta mirties bausmė: nuteistieji buvo kaltinami šnipinėjimu Izraeliui.

1981 — Javos jūroje kilus gaisrui Indonezijos keleiviniame kelte „Tampom II“, žuvo 500 žmonių.

1991 — sąjungininkai bombardavo antrą pagal dydį Irako miestą Basrą.

1996 — valdžią Nigeryje užgrobė karinė chunta.

1997 — Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) dėl plaučių uždegimo atšaukė numatytą vizitą į Olandiją.

1999 — dėl vėluojančių atlyginimų švietimo darbuotojų protesto akcijose — streikuose, piketuose ir mitinguose — visoje Rusijoje dalyvavo apie 500 tūkst. žmonių.

2006 — būdamas 75-erių metų mirė buvęs Vokietijos prezidentas Johannes Rau (Johanesas Rau). Vokietijos prezidento pareigas jis ėjo 1999—2004 metais.

2008 — Solt Leik Sičio mieste būdamas 97 metų mirė Mormonų Bažnyčios prezidentas Gordon Hinckley (Gordonas Hinklis), paskyręs savo gyvenimą šios bendruomenės plėtimui užsienyje.

2009 — mirė JAV rašytojas, Pulitzer (Pulicerio) premijos laureatas John Updike (Džonas Apdaikas), kuris gilinosi į sekso, meilės ir religijos mažuose Amerikos miesteliuose temas. Rašytojui buvo 76 metai.

2010 — sulaukęs 91 metų amžiaus savo namuose Naujajame Hampšyre mirė JAV rašytojas Jerome David Salinger (Džeromas Deividas Selindžeris), sukūręs Amerikos pokario literatūros klasika tapusį romaną „Rugiuose prie bedugnės“ (The Catcher in the Rye).

2014 — iš senovinės bažnytėlės Italijoje pavogta ampulė su velionio lenkų popiežiaus Jono Pauliaus II krauju.

Sausio 27-oji šou pasaulyje:

1944 — gimė legendinės britų grupės „Pink Floyd“ būgnininkas Nick Mason (Nikas Meisonas).

1956 — Elvis Presley (Elvis Preslis) išleido singlą „Heartbreak Hotel“.

1964 — Los Andžele, Kalifornijoje, gimė aktorė Bridget Fonda (Bridžit Fonda).

1968 — gimė amerikiečių metalo grupės „Faith No More“ vokalistas Mike Patton (Maikas Petonas).

1968 — Kalifornijoje įvyko britų grupės „Bee Gees“ debiutinis koncertas JAV.

1972 — gimė britų grupės „Take That“ narys Mark Owen (Markas Ouvenas). Po grupės iširimo 1996 metais dainininkas sėkmingai pradėjo solinę karjerą.

1992 — prasidėjo Mike Tyson (Maiko Taisono) bylos nagrinėjimas dėl išprievartavimo. Jis buvo pripažintas kaltu.

1997 — vyko 24-oji Amerikos muzikinių apdovanojimų įteikimo ceremonija. Pagrindiniu prizu buvo apdovanotos atlikėjos Toni Braxton (Toni Brakston) ir Alanis Morissette (Alanis Moriset).

2011 — aktorė Christina Applegate (Kristina Aplgeit) ir jos sužadėtinis muzikantas Martyn LeNoble (Martinas LeNoblis) susilaukė dukrelės Sadie Grace (Sedi Greis).