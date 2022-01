Sausio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.24 val., leidžiasi 16.36 val. Dienos ilgumas 8.12 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.32 val., teka 21.47 val.

Vardadieniai:

Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė, Džiugas, Vincas

Datos:

1260 — prasidėjo prūsų ir vakarinių lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną. Sukilimui vadovavo Herkus Mantas.

1902 — gimė Lietuvos operos solistė ir kamerinio liaudies dainų atlikimo puoselėtoja Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė. Mirė 1997 m.

1921 — Kaune įsteigtas Karo Muziejus.

1922 — įsteigtas Klaipėdos muziejus.

1951 — gimė poetas Kornelijus Platelis.

2014 — būdamas 88 metų mirė žinomas vitražistas Kazys Morkūnas.

2020 — Vilniaus universiteto rektoriumi išrinktas Istorijos fakulteto dekanas Rimvydas Petrauskas.

2021 — Seimo narys Gintautas Paluckas atsistatydino iš Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų.

Sausio 22-oji pasaulio istorijoje:

1528 — Anglija ir Prancūzija paskelbė karą Romos katalikų valdovui Karoliui V.

1561 — gimė anglų filosofas, valstybės veikėjas Fransis Bacon (Fransis Bakonas).

1775 — gimė prancūzų fizikas ir matematikas, elektrodinamikos pradininkas Andre-Marie Ampere (Andrė Mari Amperas).

1788 — gimė anglų poetas lordas George Gordon Byron (Džordžas Gordonas Baironas).

1811 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) galutinai susipyko su Rusijos caru Aleksandru.

1840 — pirmieji britų kolonistai išsilaipino Naujojoje Zelandijoje.

1901 — valdžiusi šalį 63-ejus metus, mirė Anglijos karalienė Viktorija.

1905 — „Kruvinasis sekmadienis“ Sankt Peterburge: beginklius demonstrantus sušaudė caro kariškiai.

1980 — Maskvoje areštuotas bei ištremtas į Gorkį Rusijos disidentas Andrej Sacharov (Andrejus Sacharovas).

1986 — trys sikhai nuteisti mirties bausme už Indijos ministrės pirmininkės Indira Gandhi (Indiros Gandi) nužudymą 1984 metais.

1995 — sulaukusi 104 metų amžiaus, mirė Amerikos Prezidento John Kennedy (Džono Kenedžio) mama Rose Fitzgerald Kennedy (Rouz Fitžerald Kenedi).

1997 — Europos Komisija pareiškė, jog Europos Sąjunga greičiausiai nepriims naujų narių iki 2002 metų.

1997 — Rusijos parlamentas pareikalavo nušalinti nuo pareigų sergantį šalies prezidentą Boris Jelcin (Borisą Jelciną).

1999 — 78-erių metų amžiaus popiežius Jonas Paulius II pradėjo keturių dienų vizitą Meksikoje.

2007 — būdamas 94 metų mirė katalikų kunigas ir vienas labiausiai Prancūzijoje gerbtų žmonių tėvas Pierre (Pjeras), kuris išsižadėjo turtų, kad padėtų skurstantiesiems.

2011 — Japonijos raketa su daugiau kaip 5 t kroviniu išskrido į Tarptautinę kosmoso stotį (TKS).

2011 — Honkonge vykusiame aukcione už 5,6 mln. JAV dolerių (14,3 mln. litų) buvo parduota vyno kolekcija, kurią per gyvenimą surinko garsusis britų kompozitorius Andrew Lloyd Webber (Endrius Loidas Veberis).

Sausio 22-oji šou pasaulyje:

1935 — Čikagoje gimė juodaodžių muzikos atlikėjas Sam Cooke (Semas Kukas).

1960 — gimė australų grupės „INXS“ vokalistas Michael Hutchence (Maiklas Hačensas).

1965 — gimė amerikiečių aktorė Diane Lane (Diana Lein) („Svetimi“, „Pražūtinga audra“).

1969 — Billy Preston (Bilis Prestonas) tapo 5-uoju grupės „The Beatles“ nariu.

1989 — grupės „KISS“ nariui Gene Simmons (Džinui Simonsui) ir modeliui Shannon Tweed (Šenon Tvid) gimė sūnus.

1994 — įvyko 51-oji „Auksinių gaublių“ apdovanojimo ceremonija. Buvo apdovanotos Steven Spielberg (Styvenas Spilbergas).

2008 — 28 metų aktorius Heath Ledger (Hitas Ledžeris), kuris išgarsėjo vaidmeniu „Oskaru“ apdovanotame filme apie kaubojus gėjus „Kuprotas kalnas“ (Brokeback Mountain), buvo rastas negyvas vienoje Niujorko rezidencijoje.

2009 — filmas apie meilę „Keista Bendžamino Batono istorija“ (The Curious Case of Benjamin Button) gavo daugiausiai — net 13 — „Oskarų“ nominacijų, tarp jų — geriausio filmo kategorijoje. Jam labai nedaug pritrūko iki visų laikų rekordo — 14 nominacijų, kurias 1997-aisiais gavo „Titanikas“ (Titanic), o 1950-asiais — klasika tapusi juosta „Viskas apie Ievą“ (All About Eve).

2010 — sulaukusi 80 metų amžiaus Kalifornijoje mirė „Emmy“ apdovanojimą pelniusi britų kino aktorė Jean Simmons (Džin Simons), kurią išgarsino vaidmenys filmuose „Hamletas“ (Hamlet) ir „Spartakas“ (Spartacus).

2011 — buvęs Sandra Bullock (Sandros Balok) vyras Jesse James (Džesis Džeimsas) susižadėjo su tatuiruočių meistre Kat von D (Keit von Di).

2011 — Amerikos prodiuserių gildijos apdovanojimą pelnė filmas „Karaliaus kalba“ (The King's Speech).

2011 — „Oskarus“ pelnę Ispanijos kino aktoriai Penelope Cruz (Penelopė Krus) ir Javier Bardem (Chavjeras Bardemas) susilaukė pirmojo kūdikio — jiems gimė sūnus.

2012 — Seal (Silo) ir Heidi Klum (Heidi Klam) pora paskelbė apie sprendimą gyventi atskirai.

2013 — Kolumbijos superžvaigždė Shakira (Šakira) ir jos draugas, Ispanijos futbolo žvaigždė Gerard Pique (Žeraras Pikė) susilaukė sūnaus Milan (Milano).