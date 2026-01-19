Sausio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.30 val., leidžiasi 16.29 val. Dienos ilgumas 7.59 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 9.21 val., leidžiasi 17.05 val.
Vardadieniai:
Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius
Sausio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1806 — gimė Leonas Rogalskis, lituanistikoje reiškęsis lenkų istorikas. Mirė 1878 m.
1923 — Šilutėje Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas priėmė deklaraciją, kad Klaipėdos kraštas yra prijungiamas prie Lietuvos.
1931 — gimė vertėjas Vytautas Martišius.
1944 — Kretingoje gimė žymus teatro, televizijos ir kino aktorius Gediminas Girdvainis.
1980 — Klaipėdoje gimė buvęs krepšininkas Arvydas Macijauskas.
2021 — Rusijos atlikėjui Filipui Kirkorovui penkeriems metams uždrausta atvykti į Lietuvą.
Sausio 19-oji pasaulio istorijoje:
1736 — gimė Didžiosios Britanijos inžinierius, pirmojo praktinio garo variklio išradėjas James Watt (Džeimsas Vatas). Jo sukurtos garo mašinos buvo pradėtos naudoti medvilnės verpyklose (1787 m.).
1809 — gimė amerikiečių rašytojas ir poetas Edgar Allan Poe (Edgaras Alanas Po). Mirė 1849 m.
1938 — generolo Francisco Franco (Fransisko Franko) karo aviacija bombardavo Ispanijos Valensijos ir Barselonos miestus: žuvo 700 žmonių.
1960 — JAV ir Japonija pasirašė savitarpio saugumo sutartį.
1989 — SSRS paskelbė apie vienašališką vidutinio nuotolių branduolinių raketų išgabenimą iš Europos.
1990 — Vašingtono (JAV) miesto merui Marion Barry (Merionui Bariui) pateikti kaltinimai kokaino byloje.
1995 — Džocharo Dudajevo kovotojai, po įnirtingų Rusijos dalinių atakų, buvo priversti palikti beveik sugriautus Čečėnijos prezidento rūmus Grozne.
2000 — mirė buvęs Italijos ministras pirmininkas bei politinis veikėjas Bettino Craxi (Betinas Kraksis). Gimė 1934 m.
2023 — Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė Jacinda Ardern (Džasinda Ardern), tapusi pasauliniu progresyvios politikos simboliu, pranešė, kad atsistatydins iš pareigų ir pasitrauks iš politikos. Ji teigė, kad nebeturi šiam darbui pakankamai jėgų. Ją iki rinkimų pakeitė ministras pirmininkas Chrisas Hipkinsas (Krisas Hipkinsas).
2024 — Japonijos aparatas „Smart Lander for Investigating Moon“ (SLIM) nusileido ant Mėnulio paviršiaus. Taip Japonija tapo penktąja šalimi po Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Kinijos ir Indijos, atlikusia itin sudėtingą švelnų nusileidimą ant uolėto Mėnulio paviršiaus.
Sausio 19-oji šou pasaulyje:
1942 — Anglijoje gimė Brodvėjaus žvaigždė bei muzikinio filmo „Operos fantomas“ aktorius Michael Crawford (Maiklas Krofordas). 1988 m. Niujorke, „Tony awards“ (Tonio apdovanojimų ceremonijoje) buvo įvertintas kaip geriausias aktorius, atlikęs vaidmenį filme „Operos fantomas“.
1943 — gimė roko karaliene tituluojama amerikietė Janis Joplin (Dženis Džoplin). Mirė 1970 m.
1945 — gimė roko muzikos atlikėjas ir grupės „Deep Purple“ narys Rod Evans (Rodas Evansas).
1961 — gimė amerikiečių aktorius Paul McCrane (Polas Makreinas).
1988 — grupė „Metallica“ pradėjo įrašinėti ketvirtąjį savo albumą „And Justice For All“.
1998 — sulaukęs 65-erių, mirė rokenrolo pionierius Carl Perkins (Karlas Perkinsas).
1999 — fantastiškais šviesos ir muzikos spektakliais pagarsėjęs prancūzų kompozitorius Jean-Michel Jarre (Žanas Mišelis Žaras) Europos Parlamentui įteikė peticiją, pasirašytą kelių šimtų Europos muzikantų, kurioje buvo prašoma efektyvios apsaugos nuo internete plintančio muzikinio piratavimo.
2006 — nuo infarkto mirė legendinis soulo muzikos dainininkas Wilson Pickett (Vilsonas Piketas), išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Mustang Sally“ ir „In the Midnight Hour“.
