SAM atnaujino paveiktų šalių sąrašą, griežtėja ir atvykusiųjų kontrolė

Dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos, kaip nurodo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), į paveiktų valstybių sąrašą įtrauktos Danija, Airija, Graikija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nepalas.



Iš sąrašo išbrauktos San Tomės ir Prinsipės Demokratinė Respublika, Antigva ir Barbuda, Lesoto Karalystė, Montseratas.



SAM pažymi, kad asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis.



Tai negalioja, kai žmonės keliauja oro transportu, neišeidami iš oro uosto tranzito zonos, arba keliauja iš koronaviruso infekcijos nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkiją, kai Lenkijoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai, pavyzdžiui, degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.



Iš paveiktų šalių atvykusiems ar per paveiktas šalis keliavusiems, išskyrus numatytas išimtis, asmenims yra privaloma izoliuotis.



Be to, jeigu žmogus keliavo oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste jis privalo užpildyti ir pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą arba užpildytą popierinę anketą. O jeigu žmogus keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento užsiregistruoti NVSC.



Užsieniečiai, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.



Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys asmenys, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko, arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą koronaviruso infekcijos tyrimus atliekančią įstaigą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.



Labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.



COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

Valstybė Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų

(2020-08-14 duomenys)

1. Albanijos Respublika virš 25

2. Andoros Kunigaikštystė

3. Argentinos Respublika

4. Armėnijos Respublika

5. Aruba

6. Bahamai

7. Bahreino Karalystė

8. Belgijos Karalystė

9. Bolivijos Daugiatautė Valstybė

10. Bosnija ir Hercegovina

11. Brazilijos Federacinė Respublika

12. Bulgarijos Respublika

13. Čekijos Respublika

14. Čilės Respublika

15. Danijos Karalystė

16. Dominikos Respublika

17. Džibutis

18. Ekvadoro Respublika

19. Farerų salos

20. Filipinai

21. Gabono Respublika

22. Gambijos Respublika

23. Gajanos Respublika

24. Gibraltaras*

25. Guamas*

26. Gvatemalos Respublika

27. Hondūro Respublika

28. Indijos Respublika

29. Irako Respublika

30. Irano Islamo Respublika

31. Islandijos Respublika

32. Ispanijos Karalystė

33. Izraelis

34. Jungtinės Amerikos Valstijos

35. Jungtiniai Arabų Emyratai

36. Juodkalnija

37. Kataras

38. Kazachstano Respublika

39. Kipro Respublika

40. Kirgizijos Respublika

41. Kolumbijos Respublika

42. Kosovo Respublika

43. Kosta Rikos Respublika

44. Kuveitas

45. Libano Respublika

46. Libijos Valstybė

47. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

48. Maldyvų Respublika

49. Maltos Respublika

50. Maroko Karalystė

51. Meksikos Jungtinės Valstijos

52. Mergelių salos (JAV)

53. Moldovos Respublika

54. Monako Kunigaikštystė

55. Namibija

56. Nyderlandų Karalystė

57. Omano Sultonatas

58. Palestina*

59. Panama

60. Paragvajaus Respublika

61. Peru Respublika

62. Pietų Afrikos Respublika

63. Portugalijos Respublika

64. Prancūzijos Respublika

65. Puerto Riko sandrauga

66. Rumunija

67. Rusijos Federacija

68. Salvadoro Respublika

69. San Marino Respublika

70. Saudo Arabijos Karalystė

71. Sent Vincentas ir Grenadinai

72. Serbijos Respublika

73. Singapūro Respublika

74. Surinamo Respublika

75. Svazilando Karalystė

76. Šiaurės Makedonijos Respublika

77. Šv. Martyno sala

78. Švedijos Karalystė

79. Šveicarijos Konfederacija

80. Terksas ir Kaikosas*

81. Ukraina

82. Uzbekistano Respublika

83. Venesuelos Respublika

84. Žaliojo Kyšulio Respublika

85. Airija 16-25

86. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

87. Australija

88. Austrijos Respublika

89. Azerbaidžano Respublika

90. Bangladešo Demokratinė Respublika

91. Baltarusijos Respublika

92. Ganos Respublika

93. Graikijos Respublika

94. Grenlandija*

95. Kenijos Respublika

96. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

97. Kroatijos Respublika

98. Lenkijos Respublika

99. Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

100. Turkija

101. Zambijos Respublika

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso