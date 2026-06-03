Šalies atstovavimui byloje prieš Baltarusiją skirta per 45 tūkst. eurų

Iš viso ministerijai iš Vyriausybės rezervo skirta 46,3 tūkst. eurų išlaidoms vykdant arbitražų ar teismų sprendimus. Kiti 900 eurų numatyti advokato paslaugų apmokėjimui administracinėje byloje Vilniaus apygardos teisme.
Kaip skelbė BNS, praėjusiais metais Lietuva kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) Hagoje dėl Baltarusijos režimo sukeltos migrantų krizės. Vilnius iš Minsko siekia prisiteisti per 200 mln. eurų žalos atlyginimą.
Ieškinyje Hagos teismui Lietuva teigia, kad tokią žalą nuo 2021 iki 2023 metų sudarė dėl Baltarusijos veiksmų atsiradusios priverstinės investicijos į fizinio barjero statybą, sienos stebėjimo sistemų stiprinimą, didesnio skaičiaus „nei bet kada anksčiau“ personalo dislokavimą pasienyje.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, reaguodama į tai, Lietuva nuo 2021 metų vasaros pradėjo apgręžti neteisėtus migrantus, nurodydama jiems grįžti į Baltarusiją. Ši praktika tęsiama iki šiol.
Vakarai kaltina Minsko režimą organizavus šį migrantų antplūdį.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
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