Rugsėjo 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.38 val., leidžiasi 19.54 val. Dienos ilgumas 13.16 val.

Mėnulis (delčia) leidžiasi 17.47 val., teka 23.29 val.

Vardadieniai:

Adrijonas, Daumantė, Gražina, Klementina, Liaugaudas, Marija

Datos:

Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena)

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

Tarptautinė raštingumo diena

Tarptautinė kineziterapeuto diena

1906 — gimė poetas Antanas Vilutis. Mirė 1964 m. Buenos Airėse (Argentina).

1921 — gimė poetas Bronius Žalys. Mirė 2007 metais.

1928 — Pumpėnuose gimė Lietuvos operatorius, scenaristas ir režisierius, išgarsėjęs savo filmais apie gamtą Petras Abukevičius. Mirė 1997 metais.

2014 — žuvo vaikų poetė Alma Karosaitė. Gimė 1945 metais.

Rugsėjo 8-oji pasaulio istorijoje:

1157 — gimė Karalius Ričardas I-asis (Liūtaširdis), pasižymėjęs riterišku kilnumu, narsa, didvyriškumu.

1429 — Žana d’Ark, valstietė mergina, neva Dieviškosios apvaizdos įkvėpta, įsiveržė į Paryžių ketindama nuversti nuo sosto Burgundijos kunigaikštį ir perduoti Paryžių naujai karūnuotam karaliui Karoliui VII-ajam.

1504 — Florencijoje atidengta garsioji italų renesanso menininko Mikelandželo skulptūra „Dovydas“.

1565 — ispanai įkūrė pirmąją katalikų gyvenvietę Amerikoje — Šv. Augustiną Floridoje.

1831 — numalšinę sukilimą, rusai užėmė Varšuvą.

1841 — gimė čekų kompozitorius romantikas Antoninas Leopoldas Dvorakas (Antoninas Leopoldas Dvoržakas). Mirė 1904 m.

1855 — baigėsi Krymo karas.

1943 — sąjungininkų kariuomenės vadas Dwight D. Eisenhower (Dvaitas Eizenhaueris) paskelbė apie Italijos kapituliaciją II pasauliniame kare.

1949 — mirė garsus vokiečių kompozitorius Richardas Straussas (Ričardas Štrausas). Gimė 1864 m. Miunchene.

1951 — San Franciske (JAV) pasirašyta taikos sutartis tarp Japonijos ir 49 pasaulio valstybių.

1954 — Britanija, Prancūzija, JAV, Australija, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Tailandas ir Filipinai pasirašė Pietryčių Azijos Gynybos sutartį ir Ramiojo vandenyno Chartiją.

1988 — beveik 1 milijonas demonstrantų Birmos sostinėje Rangūne reikalavo demokratijos.

1991 — rinkėjai Makedonijoje balsavo už atsiskyrimą nuo Jugoslavijos.

2022 – būdama 96 metų, savo Balmoralo pilyje Škotijoje mirė ilgiausiai Britanijos istorijoje valdžiusi monarchė Elizabeth II (Elžbieta II). Pastaruosius metus jos sveikata silpo, ji palaipsniui traukėsi iš viešumos. Britų karaliumi prisaikdintas Charlesas III (Karolis III).

Rugsėjo 8-oji šou pasaulyje:

1945 — gimė Ron McKernan (Ronas Makernanas), grupės „Grateful Dead“ muzikantas.

1982 — Peter Gabriel (Pyteris Geibrielis) išleido plokštelę „Security“.

1988 — aukcione Londone Elton John (Eltonas Džonas) pardavė kai kuriuos savo kostiumus ir koncertinę atributiką už 6,2 milijono dolerių.

2001 — Kylie Minogue (Kaili Minoug) išleido didžiausią savo karjeroje singlą „Can't Get You Out of My Head“;.

2004 — būdamas 86 metų amžiaus miego metu mirė neonacių organizacijos „Arijų tautos“ („Aryan Nations“) įkūrėjas, buvęs aviacijos inžinierius Richard Butler (Ričardas Batleris), kuris dažnai buvo vadinamas „Amerikos nekenčiamiausiu valstybės veikėju“.

2012 — pagrindinį Venecijos kino festivalio apdovanojimą („Aukso liūtą“) laimėjo Pietų Korėjos režisieriaus Kim Ki-duk (Kim Kiduko) istorija apie moralę „Pieta“.

2012 — aukcione Anglijoje už 94 tūkst. dolerių buvo parduota Biblija, kažkada priklausiusi Elvis Presley (Elviui Presliui).