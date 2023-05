Ragina atsisakyti privalomo pietų miego darželiuose: ar tai vaikams būtų naudinga?

„Atsakymas į šį klausimą, tikriausiai, būtų iš dviejų dalių. Pirmiausiai, vaikams yra svarbu pajusti savo kūno fiziologinius signalus. Tai yra, kada jie nori poilsio, ir kada jie nenori. Tačiau tam tikra prasme dienotvarkės niekas dėl to neatšaukia. Vaikams dažnai norisi naktinėti, tačiau mūsų tėvų pareiga, ypatingai, kuomet mes auginame dar mažus vaikus, yra paskatinti juos atsigulti tinkamu laiku, kad jie galėtų pailsėti ir kitą dieną būtų aktyvūs besimokant ir tyrinėjant pasaulį. Tai labai priklauso nuo vaikų amžiaus apie tą vertimą miegoti“, – sakė miego specialistė Dovilė Šafranauskė.

– O kaip jūs vertinate 1000 tėvų, vaikų globėjų siekį keisti nusistovėjusią tvarką darželiuose, kad pietų miegas vaikams – privalomas?

– Vertinu labai pozityviai ir kaip miego specialistė, ir kaip mama, ir kaip tėvystės koučerė, nes vaikams vėlgi yra svarbu pajusti savo poreikį ilsėtis arba nemiegoti ir pasirinkti poilsio būdą. Taip pat daugelis vaikų atsisako gerokai anksčiau, negu norėtų mūsų darželių šiandieninė sistema. Vaikų miego poreikis yra labai skirtingas. 3-5 metų vaikams reikia maždaug 10-13 valandų per parą. Ir jeigu dienos metu vaikas, kuriam reikia tik 10 valandų miego per parą, darželyje išmiega 2-3 valandas, nakties miegui lieka paprasčiausiai per mažai laiko. Todėl vaikai negauna paties kokybiškiausio nakties miego. Iš psichologinės pusės vertinu šią iniciatyvą labai palankiai, dėlto, kad vaikai iš tiesų yra verčiami miegoti tada, kada jiems to miego nereikia, tai gali labai sutrikdyti vaiko savęs pajautimą ir netgi norą būti darželyje.

– Dažna auklėtoja sakytų, kad dieną nenumigęs mažylis antroje dienos pusėje tampa nevaldomas, pervargęs. Kaip atremti tokį argumentą?

– Ši iniciatyva nesiekia atsisakyti pietų miego darželiuose, ši iniciatyva siekia, kad vaikai galėtų pasirinkti: ar jie nori miegoti, ar jie nori ilsėtis kitu būdu. Todėl vaikai, kuriems pietų miegas yra reikalingas, gali ir turi eiti miegoti pietų miego metu. Tačiau vaikai, kuriems pietų miegas jau nereikalingas, turėtų turėti galimybę pasirinkti kitą poilsio būdą.

– Gal žinote, kokia praktika dėl popiečio miego ugdymo įstaigose yra taikoma svetur. Gal, išties, Lietuva laikosi pernelyg įsikibusi tų senų, dar sovietinių tradicijų?

– Didžiojoje daugumoje užsienio valstybių – ar Skandinavijoje, ar Didžiojoje Britanijoje, ar Vokietijoje ar Belgijoje – po trijų metų pietų miegas nėra privalomas. Vaikai renkasi kitą poilsio būdą, kuris jiems patinka: tai gali būti spalvinimas, knygelės skaitymas, konstravimas, kažkokia rami veikla. Kai kurie darželiai siūlo išeiti į kiemą, pabūti gryname ore. Dažnai taip pat yra konsultuojamasi su tėvais, nes niekas geriau už tėvus negali pasakyti, ar mažyliui pietų miegas dar yra reikalingas, ar jau nebe. Labai dažnai Lietuvoje būna, kad vaikai numinga ilgo pietų miego ir vėliau vakare negali ilgai (iki 23 ar 24 valandos) užmigti. Tai sujaukia šeimos ritmą, nes ir tėvai, natūralu, negali eiti miegoti, kol mažylis nemiega, ir vaikas praranda patį kokybiškiausią miegą, kuris yra iki vidurnakčio.

– Vaikai auga ir suauga ir esate sakiusi, kad mūsų valstybėje, jūsų nuomone, net netinkamai sureguliuota ir didesnių vaikų dienotvarkė. Tarkim, pamokos prasideda pernelyg anksti. Jūsų nuomone, kaip turėtų būti ir kokie būtų jūsų argumentai?

– Taip, šitą dalyką tikrai esu minėjusi. Užmigti įprastu laiku ypatingai sunku paaugliams, kuomet keičiasi jų hormoninė struktūra ir melatoninas išsiskiria dažnai vėliau, tarkim, 22 valandą. Natūraliai jiems norisi užmigti vėlai dėl pasikeitusio hormonų išsiskyrimo ir keltis vėliau, todėl paaugliams yra sunku 8 valandą būti žvaliais ir įsijungti į mokymosi procesą. Turbūt būtų naivu tikėtis, kad pasikeis sistema, bet bent jau norėtųsi paskatinti tėvus ir pedagogus, kad jie suprastų, kodėl tos pirmosios pamokos paaugliams gali būti tikrai labai sunkios, ir todėl jie gali būti mieguisti ir išsiblaškę.

– Jeigu bus sprendžiama paauglių miego problema, ar, tarkim, nesusijauktų pamokų tvarkaraštis, kai vieni vaikai pamokas pradeda anksčiau, o kiti vėliau?

– Iš tiesų, struktūrine prasme galbūt būtų nepatogu. Vėlgi, žiūrint į vaikų organizmą, į tą patį geriausią, aktyviausią laiką, ir kada jie yra imliausi išmokti naujų dalykų, – būtų naudinga.