Protestuojantys prieš poligoną Kapčiamiesčio gyventojai: nenorim, kad mus išvarytų iš namų

Tuo metu iš kitų miestų atvykę protestuotojai sako palaikantys gyventojus, pasigenda aiškios valdžios pozicijos.
Gyventojai atvyko nešini Lietuvos vėliavomis, su trispalvės šalikais, skambėjo patriotinės dainos. Protestuotojai rikiuojasi į gyvą grandinę apie 1,5 kilometro kelio ruože Kapčiamiestis – Sopockinas. Atvyko ir keturi policijos ekipažai.
BNS žurnalisto, esančio protesto vietoje, duomenimis, atvyko apie 400 žmonių, tačiau jie dar renkasi.
Viena protesto dalyvių teigė nepritarianti poligonui, ji taip pat kalbėjo, kad miestelio bendruomenė sparčiai kuriasi, grįžta jaunimas, kuriami verslai.
„Nenorim, kad mus išvarytų iš namų, kad nepaimtų mūsų žemių, miškų, jokio poligono. Poligonų, mano protu, yra per akis Lietuvai. Karo mums nereikia. Ir jeigu čia padarys poligoną, pirmiausia mes ir gausim“, – BNS teigė pensininkė Elvyra Jančiulienė.
„Čia jaunimas suvažiavo visi, iš užsienio parvažiavo, mūsų vaikai parvažiavo, susistatė, susipirko, paskutinius pinigus susidėjo ant remontų namų, viską. (...) Mes džiaugiamės, mes pastatėm, bendruomenę padarėm, išvis gražiausias gal rajone šitas kraštas. Ir kad dabar paimtų iš mūsų viską...“, – pridūrė ji.
Tuo metu Kapčiamiesčio gyventoja, 75-erių Anelė Balčienė sakė į protestą atvykusi ginti savo krašto: „Atvažiavom gint savo kraštą, nes mus tėviškė, tėvai ir seneliai, ir proseneliai gimę, užaugę ir ir numirę“.
Ji taip pat teigė, kad valdžios siūloma kompensacija už turtą yra per maža.
„10 tūkstančių už vieną pastatą. Va siūlymas. Tai ką pastatysi? Nieko. Tai išeina, kad, klausyk, valdžia mus nori apgaut“, – kalbėjo A. Balčienė.
Protestuotojai nešasi plakatus su užrašais „Stop sodybų, miškų, gyvūnų naikinimui!“, „Ne poligonui Kapčiamiestyje!“, „Karo kurstymui – ne! Taikos palaikymui – taip!“, „Išsaugokim tylą giriose, mes mylim vasaras kaime. Lietuvos vaikai“.
Atvyko palaikyti gyventojų iš Marijampolės, Vilniaus
Iš Marijampolės atvykusi ūkininkė Vilma Košubienė teigė neturinti turto Kapčiamiestyje, tačiau atvyksta į apylinkes grybauti. Ji nepritaria, kad būtų iškirsti miškai, taip pat teigė nematanti naudos iš poligono.
„Mane liečia tas, kad aš važiuoju grybaut ir mačiau jau dabar prieš kelis metus, prieš kokius tris metus – iškirsti ten tie miškai, tos vietos, kur grybinga. Ir žiauru. Čia ne tik mums, bet visai ekosistemai“, – BNS teigė 58-erių V. Košubienė.
„Nematau jokios naudos. Čia nauda jeigu bus, tai laikina ir tai tik skambūs žodžiai. Ir viskas, o čia politikai yra savaip suinteresuoti, sukelt karą“, – kalbėjo ji.
Iš Vilniaus atvykęs šachmatų treneris sakė atvykęs palaikyti Kapčiamiesčio gyventojų. Jis taip pat kalbėjo, kad pasigenda aiškios valdžios pozicijos dėl poligono reikalingumo.
„Esama tokios nuomonės, kad be to neišgyvensim. Aš baigęs politikos mokslus, tai norėtųsi, kad daugiau diplomatijos būtų. Už Lietuvą esu, patriotas jaučiuosi, tai tiesiog norisi, kad dalykai spręstųsi ne vien tokiu grubiu būdu, bet dialogo būdu. Aš noriu aiškių argumentų, kodėl būtinai reikia (poligono – BNS)", – BNS kalbėjo 40-metis A. Mulevičius.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiestyje artimiausiais metais planuojama įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną, tačiau tam priešinasi vietos gyventojai.
KAM tokį sprendimą motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Poligono steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas.
Naujausi komentarai