 Prezidentas, premjerė, Seimo pirmininkas reiškia užuojautą dėl Jevgenijaus Šuklino mirties

Prezidentas, premjerė, Seimo pirmininkas reiškia užuojautą dėl Jevgenijaus Šuklino mirties

2026-05-28 22:52
Saulius Jakučionis (BNS)

 Lietuvos prezidentas, premjerė ir Seimo pirmininkas ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl parlamentaro, kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties ir teigė, kad velionis buvo stipri, optimistiška asmenybė.

Jevgenijus Šuklinas
Jevgenijus Šuklinas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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„Netekome šaunaus, gyvenimą mylėjusio ir optimizmu kitus užkrėsdavusio žmogaus. Jevgenijus Šuklinas buvo stipri asmenybė – sporte, politikoje ir bendruomenėje. Jo energija, atvirumas ir tikėjimas žmonėmis daugeliui išliks šviesiu prisiminimu“, – rašoma Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje.

„Nuoširdžiai užjaučiu Jevgenijaus Šuklino šeimą, artimuosius, bičiulius ir visus, kuriems teko jį pažinti“, – sakė šalies vadovas.

Lietuva neteko iškilaus ir savo veiklumu tiek sporte, tiek politikoje žavėjusio žmogaus, rašoma ministrės pirmininkės ketvirtadienio vakarą žiniasklaidai išplatintoje užuojautoje.

„Šiuo sunkiu metu nuoširdžiai linkiu stiprybės Jevgenijaus Šuklino artimiesiems ir bendražygiams“, – užuojautoje teigė I. Ruginienė.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Seime trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių kaip velionis parlamentaras Jevgenijus Šuklinas.

„Tiek, kiek pažinojau, kiek susitikdavau Visagine, tai gal politinės pažiūros ir skyrėsi, bet tas žmogiškas bendravimas visada buvo. Seime irgi – su šypsena, jokio pykčio, iš jo nesu girdėjęs jokio užgaulaus žodžio. Trūks šito žmogaus – jo inteligencijos, išlaikytumo“, – BNS ketvirtadienį sakė J. Olekas.

„Seime tokių žmonių tikrai reikia. Užuojauta visiems artimiesiems, visiems pažinojusiems“, – pridūrė jis.

„Labai skaudu iš tikrųjų. Tai žmogus, kuris gyvenime turbūt pergyveno viską – ir pergalių džiaugsmus, ir išgyvenimus dėl sportinių pasiekimų netekčių. Bet visą laiką išliko žmogumi“, – sakė J. Olekas.

J. Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, į kurią patenka ir Visaginas, išrinktas parlamentaras mirė staiga pablogėjus sveikatai.

Savo politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.

Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.

Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.

 

Šiame straipsnyje:
Jevgenijus Šuklinas
mirė Jevgenijus Šuklinas
Juozas Olekas
Inga Ruginienė
Gitanas Nausėda

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Klausimas
O kas jis toks buvo ? Pirmąkart girdžiu ..
0
-2
Dangė
Gaila, toks jaunas... Visada su šypsena, santūrus ( Olekas sako „išlaikytas“, įdomu, kas ir kur jį laikė?), elegantiškas. Užuojauta artimiesiems.
1
0
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