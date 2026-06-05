Premjerė kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai 50-ies nulaužtų darbuotojų paskyrų

„Pirmadienį kviečiu vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių pateikti paaiškinimus ir veiksmų planą dėl šios situacijos“, – penktadienį feisbuke rašė I. Ruginienė.
Tai ji paskelbė po to, kai portalas „15min“ pranešė, kad atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į 50-ies darbuotojų paskyras VRM pavaldžiose informacinėse sistemose.
V. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra nutekėję. Praėjusią savaitę jis teigė, kad įsilaužiant į Registrų centro sistemas, pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys.
„15min“ žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM informacinių sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje.
Premjerė pavedė krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybes ir imtis skubių priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų.
„Turi būti pateikti visi faktai, kiek tai leidžia ikiteisminis tyrimas. Ypač šiame geopolitiniame kontekste, valstybės kibernetinis saugumas nėra formalumas. Už neveiklumą ir bet kokius bandymus nuslėpti informaciją turi būti atsakyta“, – rašė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)